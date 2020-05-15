比起短靴、高跟靴或是膝上靴，超耐穿又平價的馬汀靴可說是不分季節春夏秋冬都好搭的經典靴款，甚至跟任何單品都可以完美搭配，一穿上都能展現出個性風格！而面對火速來臨的夏天，很多人會擔心穿出「大粗腿」，快來看看女星們都怎麼穿！

相對來說，馬汀靴的皮革材質看起來比較有份量感，因此如果比例沒抓好，容易顯腿短或腿粗，但其實春夏最推薦大家可以搭配短褲或是洋裝，謹記「光大腿穿馬汀靴」就對了，只要露出腿，就能在視覺上去除厚重感，超適合夏天！

楊冪熱巴都愛「光大腿穿馬丁靴」！夏季最夯甜辣穿搭。（圖／摘自微博@Fashion明星私服）

在日常穿搭上可以參考楊冪，她以黑白格紋色的短洋裝搭配黑色馬汀靴，最後外穿輕薄的黑色寬版風衣來中和整體穿搭，果真一穿就讓整體造型甜美中又帶點個性，還能展現白嫩長腿，不愧是腿精女神。

楊冪熱巴都愛「光大腿穿馬丁靴」！夏季最夯甜辣穿搭。（圖／摘自微博@Fashion明星私服）

迪麗熱巴則是以全黑的漆皮洋裝搭馬汀靴出席活動，一樣秀出逆天鉛筆腿，化身行走的荷爾蒙，整體看起來性感又帥氣，女性朋友們此生都一定要擁有一雙啊！