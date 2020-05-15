8點檔女星李燕演過《甘味人生》、《一家人》、《炮仔聲》等戲劇，清新的外表、不做作的個性頗圈粉，去年9月她剪了短髮後，便勇於嘗試各種髮色、造型，最近耐不住留長的過渡期，直接跑去接髮，沒想到PO出成果照，卻有人留下「妳終於長得好看多了」，讓她內心感到不舒服。

李燕14日透過IG發文，透露接髮的原因有兩個，一個是覺得過渡期很煩，二是看膩短髮了，當她把接完髮的長髮照PO上網路，看到每個網友的反應都不一，她都抱持尊重的態度，不過某個網友居然留下「妳終於長得好看多了」，貌似在嘲諷短髮的造型，不禮貌的態度讓她心生不滿，忍不住回嗆：「呃……我其實蠻好奇的，短髮到底是多醜啦，礙到你了嗎？」並附上三個翻白眼的表情符號，讓粉絲紛紛留言安慰：「我的燕姐最漂釀了」、「短髮或長髮，只要妳開心即可！」、「短髮長髮你自己開心就好，那人是在哈囉」。

而那位留下不禮貌留言的網友，發現自己不小心得罪李燕，趕緊出面道歉：「姐姐對不起，我剛才一時說錯話，如果有讓妳生氣我跟妳道歉對不起。」李燕淡淡的回應：「我沒生氣啊，每個人看法不同」。