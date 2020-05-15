肌膚修護專家LUDEYA，將肌膚保養概念延伸至秀髮保養，歷時三年研發，打造極致養護系列產品。協助現代人改善因睡眠不足、壓力過大、空氣汙染等多重因素，而引發的三千煩惱！

極致養護全系列，經過200位專業髮型師親身實測，廣受好評。全系列包含：歐薄荷頭皮沁涼噴霧、摩洛哥黃金潤髮油及賦活精華養髮露，皆不添加化學香精，不惜成本添加植物萃取精油，以植萃之強大修復力，喚醒健康的髮肌膚。

台灣氣候潮濕，各地相對濕度動輒超過70、80％，許多消費者常感到頭皮悶熱及油膩，尤其是夏季時，頭皮「出油、多屑、搔癢」，就會造成許多人的困擾。而歐薄荷頭皮沁涼噴霧內，添加珍貴的薄荷與茶樹精油，幫助解除悶熱躁感，使頭皮清新舒暢、深層淨化！此外更嚴選來自保加利亞的薰衣草精油，為您「從頭」開始，釋放壓力。

摩洛哥黃金潤髮油，採用被譽為「黃金果油」之摩洛哥堅果油，其原料珍稀、萃取困難。除此之外，更超越業界其他同類型產品，添加以天竺葵、肉桂皮、檸檬草、西印度月桂、野馬鬱蘭，調製而成之複方精油，讓您在護髮同時享受芳香療癒感。

LUDEYA極致養護髮品禮盒，含歐薄荷頭皮沁涼噴霧、摩洛哥黃金潤髮油NT2,460元。「歐薄荷頭皮沁涼噴霧」可去除頭皮異味，使秀髮清爽蓬鬆，建議每天早上使用。「摩洛哥黃金潤髮油」針對染燙、受損頭髮研發，深入修護直達髮芯，深度滋潤毛躁髮尾。（圖／品牌提供）

近年來因為空污、壓力問題，現代人落髮狀況也越來越常見。賦活精華養髮露添加專利南歐欖葉精華PROCAPILTM，結合橄欖葉萃取出的芹菜素、齊墩果酸，與生物素三胜肽組成的複合成分，有效預防及修護髮絲脆弱、易斷落雙重功效，增加髮絲強度，為頭髮注入滿滿能量。

LUDEYA賦活精華養髮露添加南歐欖葉精華，結合橄欖葉萃取出的芹菜素、齊墩果酸，與生物素三胜肽組成的複合成分，有效預防及修護髮絲脆弱、易斷落雙重功效，增加髮絲強度，為頭髮注入滿滿能量。NT2,280元。。（圖／品牌提供）

LUDEYA一向堅持嚴選頂級成分、秉持力求不斷進化的品牌精神，此次更將「有感保養」延伸至極致養護髮品全系列，將帶給消費者耳目一新的深度感受！

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看保養品牌LUDEYA推出尊寵養護髮品！並留言告訴小編你愛哪款～

★獎品內容 ｜ LUDEYA極致養護髮品禮盒*1，內含歐薄荷頭皮沁涼噴霧、摩洛哥黃金潤髮油。

★公佈時間 ｜ 2020/5/28

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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