「玉女掌門人」周慧敏橫跨歌唱、電影、電視及廣播，90年代全盛時期紅遍東南亞，是不可多得的超級巨星。最近許多藝人紛紛創立個人YouTube頻道，周慧敏也跟上腳步，傳了一支未出道的唱歌影片，懷念地說：「這個是非常珍貴的片段。」

周慧敏13日透過社群平台PO出一張黑白照，敘述當年的時空背景：「那次是ABU亞太流行曲創作大賽的決賽，當時自己還未入行，一個夏天，18歲的我和Winnie王渭妮一起被邀請為參賽者黎偉賢和肇寧的參賽作品當主唱。」照片雖然是黑白色調，仍不難看出周慧敏清秀的臉龐和現在無太大差異，而一旁的王渭妮也清新脫俗，讓人不禁回憶起過往。

在 Instagram 查看這則貼文 周慧敏 Vivian Chow（@vivianchowwaiman）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 13 日 上午 4:05 張貼

周慧敏同時在YouTube放上兩人合唱的影片，表示「影片的聲音已經不行」，不過好險有支持者把錄音帶的聲音重新配上影像，「才有現在的這條大家可以一看的視頻，感謝！」網友看到多年前的影像，彷彿一同穿越時光隧道，忍不住留言：「很幸運，我也是走過『周慧敏時代』」、「和現在一樣，依然很美～只是少了輕澀，多了成熟智慧！」