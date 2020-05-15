隨著新冠肺炎疫情持續升溫，醫護人員不辭辛勞無私奉獻、時刻堅守崗位，只為守護你我的健康。為感謝醫護人員辛苦守住防疫前線，RéVive暖心獻上免費預約「極緻護手修護療程」，滋潤呵護您疲勞忙碌的雙手！

即日起至5/31，RéVive誠摯邀請醫護人員至全台任一RéVive專櫃，出示醫護人員工作證，即可享有免費專屬「極緻護手修護療程」，以經典熱銷明星商品系列，替手部去除粗糙老廢角質、SPA敷膜溫和修護、深層柔嫩彈潤滋養，輔以悉心按摩手技疏通緊繃經絡，幫助釋放醫護人員疲憊的壓力、療癒沉重的心情，更能舒緩因每天穿防護衣、頻繁清潔消毒等所造成的手部乾裂紅腫。

極緻護手修護療程第一步：以煥白淨膚乳去除老廢角質。（圖／邱映慈攝影）

極緻護手修護療程第二步：以白晶煥膚面膜敷滿全手，並包上保鮮膜放入儀器中熱敷。（圖／邱映慈攝影）

極緻護手修護療程第三步：以SPA精油按摩全手，尤其加強掌心和指節部分，讓手部獲得充分放鬆。（圖／邱映慈攝影）

極緻護手修護療程第四步：最後全手塗抹4D緊膚美體霜，可看出有做保養的左手明顯比右手白嫩許多。（圖／邱映慈攝影）

除此之外，憑工作證回櫃更可同時獲贈經典明星商品光采再生活膚霜5ml、600元商品抵用券一張，及享不限金額消費即贈4D美膚體驗組，內含全效複合抗氧精華3ml、4D緊膚美體霜10ml，與限定獨家RéVive「守護光采煥膚組」特惠！RéVive期盼能盡棉薄之力，讓辛苦的醫護人員迅速緩解疲倦、恢復元氣，與前線防疫人員站在同一陣線、一同手護光采！

醫護人員憑工作證可免費獲得經典明星商品光采再生活膚霜5ml、600元商品抵用券一張(左圖)，及享不限金額消費即贈4D美膚體驗組(右圖)。（圖／邱映慈攝影）

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