馬來西亞網紅「Pui Yi 糖糖」向來以巨乳身材在IG上圈粉，不僅曲線逼人、作風火辣，更會時不時發出養眼福利照給粉絲們欣賞，人氣暴風崛起的她，在近日IG追蹤人數成功突破百萬，獲得 Instagram 官方給予的100萬關注者「藍勾勾」認證，人氣大勝不少大咖名人。

為了答謝的眾多粉絲的支持，糖糖細數自己從2018到2020年間推出的3本寫真，寫下動人謝詞：「我今天捏幾次臉確保我沒有做夢！我只是一個有夢想的小女孩，儘管許多人說這不會實現，但我仍會繼續前進。」最後也鼓勵粉絲「如果你有夢想，那就繼續吧！」更不忘附上誠意十足的背心辣照，胸前渾圓的車頭燈超誘惑，令人看了狂噴鼻血。

自從人氣攀升，糖糖在展露身材方面更大方了！她近日竟單穿牛仔外套就出門，更大膽拍照留念，僅用單手遮胸，豪乳纖腰讓人看了目瞪口呆，難怪能以極具誘惑力的身材打造出知名度。

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在 Instagram 查看這則貼文 Siew Pui Yi 🕊（@ms_puiyi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 11 日 上午 3:23 張貼