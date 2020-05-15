近年來隨著染髮趨勢朝向特殊髮色，霧灰、粉色調與冷色調盛行，嘗試過特殊髮色的消費者都知道，經過漂染的秀髮沒有保養，很快會褪回金色或泛橘、銅的顏色，原本的時尚氣質瞬間跌到谷底，加上染髮過程反覆的藥水化學傷害，漂染的秀髮容易有乾燥、暗沉、脆弱易斷問題，往往讓渴望染冷色調的消費者不敢輕易嘗試。

KÉRASTASE巴黎卡詩在2019年6月推出一系列針對漂染後的護色修護「燦金絕色系列｣，添加「高山雪絨花萃取」有效修護因漂染後等的秀髮，｢玻尿酸｣恢復染後秀髮的光澤並修護、強韌髮絲結構，「紫羅蘭矯色粒子｣能中和修飾髮色、延緩秀髮因漂染後的褪色問題，同時有效修護。2020年5月再發表2款專為漂染後受損髮設計、適合天天使用且蘊含極緻修護力的「燦金絕色髮浴保濕型」與「燦金絕色玻尿酸水光髮膜」，提供更深度的修護與柔順髮感。

左為「燦金絕色髮浴保濕型」呈透明凝露狀，右為「燦金絕色玻尿酸水光髮膜」呈淡紫色霜狀。（圖／邱映慈攝影）

新品「燦金絕色髮浴保濕型」與「燦金絕色玻尿酸水光髮膜」推薦漂染髮的人天天使用，可持續修護秀髮，延緩掉色時間。若頭髮開始掉色想要矯色，每周可使用一次燦金絕色髮膜，讓漂染過的頭髮退成冷色調的淺色，避免頭髮掉色後變成黃色調的金色。若頭髮已經退成超黃的金髮，則可使用燦金絕色髮浴搭配燦金絕色髮膜，讓頭髮去黃修護，還可搭配燦金絕色熱活精華加強護髮。

「燦金絕色髮浴保濕型」、「燦金絕色玻尿酸水光髮膜」適合漂染後天天使用。（圖／邱映慈攝影）

圖為燦金絕色髮浴，使用後可看出髮束退為冷色調的淺色，未使用燦金絕色髮浴的髮束用一般洗髮精清洗多次後呈現金黃色。（圖／邱映慈攝影）

所有KÉRASTASE巴黎卡詩秀髮系列的香氛，皆聘請國際調香大師量身打造，只為給予每一位使用者更極緻的保養與體驗。「燦金絕色系列」以充滿年輕活力的果香調為前調，蘊含橙花、香檸、柑橘，洋溢著青春明快的香氛，彷彿浸淫在陽光下結實纍纍的果園中；中調散發高雅的花香調，牡丹、無花果、月桂綻放出絕佳氣質；後調是以雪松、麝香、荳蔻揉合成舒心溫暖的大自然香氣，為秀髮的修護體驗帶來更極緻舒適的感受！

巴黎卡詩「燦金絕色系列」在漂染髮後的不同階段提供對應的護髮、護色、矯色對策。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 巴黎卡詩燦金絕色髮膜體驗包*2

★公佈時間 ｜ 2020/5/28

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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