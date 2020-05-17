日前由韓國堅實演員陣容和頂尖戲劇製作團隊所打造的全新韓劇《Hyena：富豪辯護人》，在NETFLIX上映後便深獲好評，其中扮演都會女律師一角的金惠秀，在劇中以各式不同的幹練都會裝扮，展現菁英女性的迷人魅力，更以其不服輸且充滿睿智的靈活腦袋，成功戰勝不少法庭戰役。

而最令人難以忘卻的，更是在戲裡許多片段當中金惠秀於腕間所配戴的伯爵Altiplano系列金質鍊帶超薄腕錶，不僅透過整體玫瑰金的鍊帶款設計，展現女性律師在職場上的不卑不亢，更襯托她在推案過程當中眼神充滿鬥志與散發迷人光芒的角色精神。

韓劇《富豪辯護人》金惠秀戴這款！伯爵金鍊腕錶霸氣現身。（圖／品牌提供）

這款承襲伯爵Altiplano超薄系列基因的金質鍊帶錶款，不僅在外型簡約摩登，18K玫瑰金的設計更呈現出柔中帶剛的含蓄特質。腕錶所搭載的伯爵製534P自動上鍊機芯，不僅穩定度佳，更以其纖薄魅力，讓女性在佩戴全K金構成的腕錶時依舊感覺輕盈無負擔。

韓劇《富豪辯護人》金惠秀戴這款！伯爵金鍊腕錶霸氣現身。（圖／品牌提供）

為更凸顯作品的優雅卓越，細節處也盡顯世家的一絲不苟，例如以單雙槓深灰色時標令錶盤更顯活躍，雙槓時標的寬度亦與時分針寬度相當，和諧呼應。柔軟如絲帛般的金質鍊帶，更以其順滑的活動鍊節，讓配戴者能時刻體會伯爵Altiplano作品的細緻高雅，每一刻都能散發卓越女性的優雅和堅毅。