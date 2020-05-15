年初新冠肺炎疫情干擾國內房市，不過，根據房仲與中央大學產學合作報告指出，房市有3大關鍵指標，「第一季買賣移轉交易動能上升」、「超地利率房貸環境」，以及「建商推案信心僅短期影響，長期仍看好」，讓後市發展，似乎不受到太大影響，整體房地產市場體質仍屬健全。

台灣房屋集團與中央大學產學合作報告指出，三項關鍵指標顯示，面對這波疫情，台灣房市看淡卻不淡，長期走勢看好。

根據內政統計2020年第一季全台買賣移轉件數達69,361件，較去年同期64,224件，成長8%，而房市重點區的六都表現，買賣移轉件數有53,369件，較去年同期49,960件，成長6.8%，足見房市受到疫情影響小，剛性需求撐場，根據台灣房屋集團與中央大學產學合作報告分析

台經院公布我國2020 年3月營建業營業氣候測驗點為 85.79 點，較上月 89.78 點下滑 3.99 點，其中六成以上的營建業廠商看壞未來半年景氣，顯示營造業者普遍認為疫情短期內將衝擊房地產。

根據內政統計數據顯示，2020年第一季住宅用建築物建照核發宅數34,752宅，較去年同期32,775宅，正成長6%；住宅用建築物建照核發樓地板面積為 156.6萬坪，較去年同期144.8萬坪，增加 8.1%。由上述數據顯示，今年第一季房市受疫情影響尚不明顯，受惠於政府持續推動公共工程，且國內疫情控制得宜，有助於穩定房市信心，建商仍是積極申請建照，看好長期發展。

根據內政統計2020年第一季全台買賣移轉件數達69,361件，較去年同期64,224件，成長8%，進一步觀察各縣市交易情況，僅有台南市、高雄市、 彰化縣、 南投縣4個縣市的交易量是下降的，其餘八成的縣市均成正成長，顯見房市受疫情影響小，剛性需求撐場，新冠肺炎疫情對台灣房地產第一季交易的影響相當有限。

代表需求面的房貸餘額則表現穩定，中央銀行統計公布 2020 年3月購置住宅貸款餘額來到7.49兆元較去年同期 7.02兆元，增加6%。同時，五大銀行新增房貸金額2020年第一季來到約1383億元與去年同期1305億元相較，增加約6%；房貸利率調降至1.593%，創歷史新低，也對房市景氣有正面影響。

台灣房屋智庫表示，不論從核發建照的宅數與樓地板面積、代表交易市場動能的買賣移轉件數、或是需求面的房貸餘額統計來看，這波疫情雖有干擾，但自住客買盤仍強，加上央行降息助攻，房貸利率也來到歷史新低，待疫情控制得宜後，房市買氣回升力道可期。