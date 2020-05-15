Salvatore Ferragamo的Boxyz包款自2019年推出後便廣受歡迎，宛如珍寶盒般的精緻方正外型不僅獲得演藝圈眾多女星青睞，更時常在人氣韓劇中亮相，替劇中人物增添時尚質感。在近期人氣韓劇「The King：永遠的君主」、「夫妻的世界」與去年「她的私生活」中，皆能看見女主角利用Boxyz包款與日常造型輕鬆搭配，展現個人獨特品味。

韓星鄭恩彩於韓劇「The King：永遠的君主」中使用BOXYZ黑色牛皮提包。

（圖／品牌提供）

韓星金喜愛於韓劇「夫妻的世界」中使用BOXYZ白色牛皮提包。

（圖／品牌提供）

韓星朴敏英於韓劇「她的私生活」中使用BOXYZ灰褐色牛皮提包。

（圖／品牌提供）

Boxyz包款共推出三種尺寸（小：17.5x9x17.5公分、中：22x10x20公分、大：27x11.5x23公分），並且配有提把以及可調節長度的（可拆卸）肩帶。品牌每季皆有不同的設計發想，除了素色外，亦搭配不同的材質與顏色以滿足女性多變的需求。包款採用梯形框架結構，輕巧堅固。最特別之處在於包身上的鎖釦並非單純為裝飾用途，可利用附帶的鑰匙上鎖，提升包款的保護性與私密性，也與珍寶盒的設計靈感相互呼應。

每只Boxyz包款均由Salvatore Ferragamo的工匠精心製成，確保品質。內部擁有兩個內袋，一個採用拉鍊設計以保證內部物品的安全；另一個則出於方便性而採用無拉鍊設計。兩者結合，令這款包款更為便捷。憑藉Boxyz包款的亮麗外型、高度實用性以及搭配性，使此包款上市後即成為女性心中的夢幻逸品。

今年春夏，Salvatore Ferragamo推出了多款讓人眼睛為之一亮的全新款式，在原暢銷包款上譜出新的主旋律。不僅延續品牌經典雋永設計，更演繹出融合獨特奢華、技術和實用性的完美綜合。

BOXYZ彩虹刺繡提包

包身正面擁有彩色亮澤花線構成的刺繡設計，將五種顏色的細繩緊密交織相連並完美排列，為正面製造豐富效果，打造出驚喜連連的彩虹圖案。

（圖／品牌提供）

BOXYZ Gancini monogram提包

採用獨家工藝製作而成，擁有大小各異的Gancini圖案，並縫以七彩啞光和特殊織線，打造最完美的藝術塗鴉。

（圖／品牌提供）

BOXYZ藤編提包

特別在夏季推出的藤編材質，利用品牌獨特技術進行手工編織。在翻蓋、提把以及肩帶上使用光滑牛皮製作，打造優雅魅力。搭配金色飾釦，突顯包款整體的自然美感，彰顯 Ferragamo最精湛和完美的手工藝，打造全新非凡的女性魅力。