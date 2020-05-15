HANDS ONLY滑鼠順髮梳，特價298元起。。（台隆手創館提供）

COSMED抽取式衛生紙110抽8包。（康是美提供）

曼秀雷敦SUNPLAY柔光美肌防曬乳液30g，220元。（曼秀雷敦提供）

疫情趨緩，美妝、生活家居通路也相繼推出各種刺激消費方案，台隆手創館推出「夏日樂購手創祭」，康是美主打衛生紙買1送1，屈臣氏則加入領口罩通路，讓消費者領口罩的同時也能順手消費，帶動業績成長。

屈臣氏自18日起全台超過560家門市加入「口罩實名制3.0」線上第8輪預購行列，於「eMask口罩預購系統」登記預購後，民眾憑取貨序號及身分證字號可至選取的屈臣氏門市領取口罩，25日至6月21日至屈臣氏領取口罩，即可享多項指定商品折扣。

康是美推出限時3天「振興經濟日」購物方案，即日起至17日到康是美消費600元以上，即可拿到衛生紙買1送1兌換券，預計送出6百萬元的回饋，活動詳情可洽各店公告。

台隆手創館SOGO復興店即日起至27日推出「夏日樂購手創祭」，集結美體美容、廚房調理、紓壓慢活、戶外休閒、童趣玩食等好物，商品折扣最低3折起，活動期間推出電子會員單筆消費滿1000元，有機會抽「寬口耐熱玻璃冷水壺」。