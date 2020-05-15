VICTOR Crown Collection 2020 快閃概念店,正式於今天落腳​台北誠品生活南西1樓,為期13天(5月12日-5月24日)推出了多重驚喜活動及限量商品,一掃低迷消費景氣。開幕當天邀請重量級品牌好友謝坤達以及新生代當紅Youtuber關韶文一同領先逛店,一覽Crown Collection 2020新品全貌。

有鑒於新冠肺炎疫情,VICTOR全力配合政府政策,以線上直播逛店形式讓更多粉絲及關注新品上市的消費者能夠即時在家觀看,降低群聚感染的風險。六月VICTOR Crown Collection 2020 快閃概念店 更將首度前進南台灣,移師高雄漢神巨蛋購物廣場8樓 (6月1日-6月14日),高雄的朋友,別錯過到店一探究竟的大好機會!

VICTOR Crown Collection 2020 快閃店啟動！坤達率性詮釋運動時尚（圖／品牌提供）

Crown Collection為VICTOR 推出的羽球潮流系列服飾,以球后戴資穎的獨特形象及精神為靈感來源,強調做 #無可取戴的自己。2018年首度推出廣獲好評,以王冠為LOGO設計概念,每年延續此精神推出全新主題款式,產品從賽服延伸到日常休閒運動服飾,突破傳統羽球專業服飾框架,以復古風格打造時下運動潮流。

VICTOR Crown Collection 2020 快閃店啟動！（圖／品牌提供）

最近在忙新戲宣傳的坤達,生活與職場之間依舊保有持續運動的頻率,平常就有羽球運動習慣的他,常與好友李易、六月夫妻共同相約打球。現在,隨著運動風氣盛行,許多人都紛紛加入羽球行列,《木曜4超玩》阿公網紅邰智源、新生代主持天后 LULU等,羽球已成為全民風潮!

VICTOR Crown Collection 2020 快閃店啟動！（圖／品牌提供）

開幕當天坤達以全身 Crown Collection 2020 新系列最具標誌性設計的連帽風衣外套搭配運動長褲,一派輕鬆、帥氣的休閒運動風格貼近他私下打扮,他說道「一直都有打羽球的習慣,所以對 VICTOR 一點都不陌生,因為自己慣用的羽球裝備也都是與小戴一樣使用VICTOR。當 VICTOR 推出 Crown Collection 系列的時候,我很高興知道我除了打球時候可以使用VICTOR,現在日常穿搭也可以穿上 VICTOR 了!這次 Crown Collection 系列第三代加入更多元的流行配件,如漁夫帽、腰包,更貼近我私下實穿搭配風格!」坤達很喜歡這樣生活運動感的 VICTOR,讓他很期待每年都推出全新樣貌驚喜的 VICTOR,希望之後如果有明星羽球賽,他一定會想要報名參加!

VICTOR Crown Collection 2020 快閃店啟動！（圖／品牌提供）

VICTOR Crown Collection 2020 快閃店啟動！坤達率性詮釋運動時尚（圖／品牌提供）

快閃店限定「戴資穎積木人偶」:今年快閃概念店也延續去年熱潮,推出所有粉絲爭相排隊購買的「戴資穎積木人偶」,今年更新推出不同小戴造型款式,除了基本球衣款造型外,其中「小戴愛吃漢堡款」、「球后高歌款」更是粉絲不可不收集的限量款式。活動現場消費滿新台幣2,000元,即可以250元加購乙隻人偶,數量有限送完為止,粉絲們動作要快!(款式隨機不得指定,台北場活動限量500隻/高雄場300隻)

VICTOR Crown Collection 2020 快閃店啟動！（圖／品牌提供）

打卡送「世界球后戴資穎限量形象海報」:活動期間內,Crown Collection 2020 快閃概念店設有巨型羽球拍照道具及打卡點,消費者只要現場打卡上傳個人社群平台拍照並標註活動指定hashtag #VICTOR #CrownCollection,即可兌換「世界球后戴資穎限量形象海報」乙份。