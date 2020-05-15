47歲美國影后葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）以漫威電影《剛鐵人》中的「小辣椒」一角紅遍全球，因精緻五官身材姣好，成為許多人心目中的金髮女神，更曾獲第71屆奧斯卡最佳女主角肯定。近日，恰巧是女兒 Apple Martin 的16歲生日，葛妮絲特別發出一系列美照為女兒祝福。
葛妮絲在個人IG上發出16歲女兒 Apple 的慶生照，只見 Apple 身穿白色碎花短裙坐在沙發上，搶眼的低胸設計一路從胸前深V到腹部，不僅秀出逆天長腿，配上她迷人的燦笑更是相當性感，氣質爆棚的美貌簡直跟當年的「小辣椒」如出一轍，讓粉絲們看了直呼「快點出道」、「神複製媽媽」、「我的天啊時光飛快」等。
Apple 是葛妮絲和前夫 Coldplay 主唱克里斯馬汀（Chris Martin）的大女兒，過去葛妮絲多半是低調讓女而露側臉，如今 Apple 生日（5/14日），媽媽才終於她的全貌，更動人寫下：「親愛的姑娘，16歲快樂！你是我內心的光芒，真高興能成為您的母親，謝謝您選擇我。」母女情深令人相當稱羨。
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