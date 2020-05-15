國內餐飲品牌受疫情影響重新洗牌，微風集團趁此積極開發自有品牌，進駐市場布局。結合Breeze Super進口頂級食材、獨⾨醬料、職人主廚的3項優勢，提前進度搶先推出「究」系列3個全新品牌，包括微風信義「究濃老饕牛肉麵」、微風南山「究牛」、「究醬純釀-鐵板燒」，打進台北信義區一級戰區。

微風南山「究牛」融合台日美味。（微風提供）

4月率先登場的微風信義「究濃老饕牛肉麵」，與擁有師承日本60年製麵技術的師傅合作香Ｑ滑順有嚼勁「會呼吸的麵」，以高品質麥心粉製成，每根麵條含水量嚴格控管於32%；湯頭以數十種蔬果、牛大骨以及獨家中藥材熬製，濃郁不油膩帶有蔬果清甜風味。招牌的「究濃紅燒牛肉麵」精選牛肋塊搭配岡山獨門豆瓣醬快炒，鎖住精華肉汁，再加入湯裡慢火細熬。

微風南山「究醬純釀-鐵板燒」，千元有找。（微風提供）

微風南山的「究牛」，精挑台灣時令食材與傳統日式鐵板燒結合，可吃到最齊全的日本和牛，如日本和牛之首的「宮崎牛」、或3大和牛中唯一產自東北的米澤牛「A5山形牛」。微風南山的「究醬純釀-鐵板燒」，除了與究牛一樣講究食材的原味外，更主打「醬料」，像是日式醬燒醬加入蘋果泥讓味道更溫醇爽口，法式紅酒洋蔥醬以主廚熬製的多蜜醬汁（demi-glace sauce）為基底，多蜜醬汁是法式料理中常用的濃厚醬汁，同時融合蔬菜的甘甜、紅酒的濃醇和牛肉的美味。