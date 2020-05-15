2020年「經典藍」當道，藍色也是英國皇室的代表色，「Royal Blue」象徵著高貴與尊嚴的，英國百年品牌Harrods與時尚潮流同步，推出「經典藍」色系的格林威治系列時尚包款。

Harrods格林威治系列時尚包款有短夾、化妝包、後背包、手提包，價位在980元至2580元間，手提包內置空間大、實用度高，搭配長背帶，可側背、斜背、手提；後背包採六角型設計，搭配磁扣上蓋，多了率性感。全系列除了經典藍還有亮麗的活力黃。

Harrods 2020年度精裝熊Baker，每隻2180元，全台限量240隻，6月3日前可預購。（新光三越Harrods提供）

創立於1849年的英國知名百貨「Harrods」，2007年起，每年都會發行1隻經典年度限定泰迪熊，是泰迪熊愛好者收藏的款式，2020年度精裝熊Baker靈感來自有倫敦美食天堂之稱的「Harrods Food Halls」為靈感，以店內的美食創作家Baker為主角，預計6月份在台推出，6月3日前至全台Harrods預購，送贈英國空運、市價450元的Harrods Sweet Street繽紛糖果，全台限量70份。