小編精選《中時電子報》5位正妹，帶領讀者回顧一周正妹網紅的最新消息。

【1】香港辣模張伊琳深V傳授「浴袍式」穿搭洩深長事業線

每到夏天除了吃冰，欣賞養眼辣妹也是不可火缺的消暑行程啊～尤其不少女星都會在夏季應景推出寫真集，今年22歲的香港直播網紅張伊琳（Yilyn）也要推出寫真書啦！以高顏值與高挑身材走紅的她，擁有33C上圍配上22吋小蠻腰的火辣身材，除了在直播界小有名氣，也熱愛在個人IG上分享私生活及工作花絮。

【2】大馬正妹浴袍不穿好 半球外露全看光

馬來西亞網紅顏妃（Gatita Yan），以天使臉孔、魔鬼身材在IG上吸引超過154萬人追蹤，加上每日一句「土味情話」撩得粉絲臉紅心跳。近日她再度更新照片，穿著脫了一半的浴袍引起網友們暴動。

【3】「千年一遇空姐」同框超正媽媽！凍齡美貌不科學

虎航空服員Rita（高鈺雯）五官立體、笑容甜美，在校期間就是知名的東吳正妹，突出美貌還被日本媒體譽為「千年一遇美女」，最近適逢母親節，她也應景曬出媽媽的長相，母女的高顏值再度震撼網友。

【4】正妹雙姝「前胸貼後背」！全身沒穿揪按摩

台灣辣模「漢娜」（Hannah）臉蛋甜美精緻，擁有姣好身材的她尺度無極限，絲毫不畏展現好身材，總是大方秀出兩顆「碗公奶」，更會時不時在IG上曬出美胸或翹臀曲線，目前已經吸引超過13萬追蹤者愛戴。

【5】正妹老師穿高衩泳裝 直認「下面有整理」

艾瑞絲（盧昕妤）外型秀氣、笑容甜美，曾到大同高中試教英文、獲封「正妹老師」的稱號。她加入網紅團體反骨男孩後人氣大漲，最近PO出一系列泳裝照，還大方分享除毛經驗、引起話題。