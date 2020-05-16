感情的事情有時候真的不好說，有的人戀愛不斷，分手了都能夠無縫銜接的立馬再找到一個新的對象，一刻都不會單著的。而有的人就是母胎單身，很難遇到那個對的人。不過不用太著急，因為愛情這種東西有時候就會說來就來的。今天就讓我們一起來盤點看看，到底十二星座中哪些人在下半年會愛情運逆襲？

▍1.白羊座

白羊座過去一年的愛情並不是太順利，苦苦追求的人卻看不上自己，這讓白羊座很是懊惱。不過白羊座無需太鬱悶，因為感情這種事情也是需要看緣分的。

一個人不喜歡你的時候，你怎麼做都是錯。而在今年他們的愛情運會有很大的一個逆襲，會遇到一個自己喜歡的，對方也恰好喜歡自己的人。所以白羊座能夠一掃往日的沉悶，享受愛情的美好。

▍2.雙子座

雙子座是比較懂得自我反思的一個人，所以當他們遲遲都遇不到那個喜歡的人的時候，他們就會想著是不是自己接觸的異性實在是太少了。

因此雙子座會很快的就行動起來，今年他們在愛情上就會因為自己的積極，能夠有很不錯的改觀。雖然往年他們身邊朋友不少，但是都是同性，而今年他們會主動的去搭訕異性，所以雙子座就能夠比較幸運的遇到那個心意相通的人。

▍3.天蠍座

天蠍座在愛情裡會使用廣撒網這個技能，因為他們覺得一個個去接觸異性實在是太費時間了，青春很短暫，也沒有辦法這樣去慢慢的試錯，所以天蠍座會在網上發布自己的信息，希望異性能來選擇自己。

在今年他們的愛情運會一下子爆棚，能夠遇到好幾個自己覺得還不錯的異性。而他們也會從中挑一些比較有感覺的去繼續相處試試，如果合適就會走入婚姻殿堂。

▍4.雙魚座

雙魚座會比較自卑，他們時常都在羨慕別人能夠幸運的遇到愛情，而自己卻是沒有人喜歡，不過雙魚座的這種自卑在今年就會一掃而空了，因為他們會被自己暗戀的人主動表白。

這是雙魚座想都不敢想的事情，但是愛情來臨就是這樣的奇妙，他們也會毫不猶豫的就答應對方的追求，雙魚座會開始變得自信起來，因為他們知道自己也是值得被人喜歡的。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

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