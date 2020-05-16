今年才21歲的美國「天使男模」拉奇·布魯·史密斯(Lucky Blue Smith)以俊俏的外表與性感好身材擄獲女孩們的心。2月份才宣布結婚的他，近日與模特兒嫩妻Nara Pellman公開表示再度當爸嚇壞不少粉絲。
曾被粉絲封為「最強小鮮肉」的他，16歲出道時便以水藍色電眼及微捲金髮席捲全球，但在他19歲人氣逐漸攀升之際，竟宣布前女友Stormi Bree Henley已生下他們的女兒Gravity，沒多久兩人卻分手，讓粉絲們相當錯愕。
去年底他再度公開與同公司24歲非裔女模Nara Pellman的新戀情，陷入熱戀的兩人不時在IG上放閃，交往短短幾個月便在2月份結婚，近日更共同宣布懷孕。影片中拉奇抱著嫩妻，而Nara則是穿著白色蕾絲內衣手中拿著超音波照片，看起來十分甜蜜，網友們看到立即掀起兩方論戰引發話題。
#歐美女星 #女星 #天使男模 #Lucky Blue Smith #拉奇布魯史密斯 #Nara Pellman #嫩妻 #內衣 #懷孕 #當爸
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。