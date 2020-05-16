愛買板橋南雅店今早10時開賣Switch主機組合，門門前就排隊滿額。（愛買提供）

愛買「Nintendo Switch 2019新款主機-紅藍手把＋指定1790元遊戲片2片」，組合售價1萬3360元。（愛買提供）

郭家崴

愛買繼上周六8日後，再度在全台13家門市（除巨城店外）販售Switch主機組合，「Nintendo Switch 2019新款主機-紅藍手把＋指定1790元遊戲片2片」，組合售價1萬3360元，再送螢幕保護貼，各店至少15組，每人每卡限購1組，今（16日）早上10時限量賣210組，跟上周一樣都是210組開店前就完售，可見受歡迎程度。