Switch再限量賣 愛買又秒殺 12:042020/05/16 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 愛買板橋南雅店今早10時開賣Switch主機組合，門門前就排隊滿額。（愛買提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 愛買板橋南雅店今早10時開賣Switch主機組合，門門前就排隊滿額。（愛買提供） 愛買「Nintendo Switch 2019新款主機-紅藍手把＋指定1790元遊戲片2片」，組合售價1萬3360元。（愛買提供） 郭家崴 愛買繼上周六8日後，再度在全台13家門市（除巨城店外）販售Switch主機組合，「Nintendo Switch 2019新款主機-紅藍手把＋指定1790元遊戲片2片」，組合售價1萬3360元，再送螢幕保護貼，各店至少15組，每人每卡限購1組，今（16日）早上10時限量賣210組，跟上周一樣都是210組開店前就完售，可見受歡迎程度。 #組合 #主機 #愛買 #限量 #保護貼 也許您會感興趣 推薦閱讀 宅經濟發威 5檔輝達概念股逆勢漲 04:102020/05/13 證券．權證 楊家海鮮王國 推超值海鮮組 04:102020/05/13 產業特刊 張書豪認愛歐陽妮妮坦言「有想過要買房」 13:362020/05/13 娛樂 愛買撒50萬買菜金紓困 消費滿額抽dyson吹風機 19:252020/05/13 消費 量販超市優質生鮮下殺買1送1 04:102020/05/14 時尚消費 《電腦設備》推新品＋外資買 技嘉站上「6」字頭 10:342020/05/14 財經 微風台北車站便當祭大賞 人氣6款限量優惠 22:412020/05/14 消費 產品組合優化奏效 亞電Q1轉盈 04:102020/05/15 證券．權證 《類股》晶片大廠新品亮相 Q2板卡淡季不淡 10:172020/05/15 財經 陳時中示範防疫新生活 魯肉飯套餐組合曝光 11:492020/05/16 生活 時尚熱門新聞 177cm超模躺床辣曬4連拍！單穿內衣大開逆天長腿 - 星光 - 時尚 最辣女醫「胸前開洞」露E球！網噴鼻血：想被送急診 - 時尚 「大馬波神」糖糖IG破百萬給福利！外套內全沒穿手指遮不住圓弧曲線 - 星光 - 時尚 24歲嫩模蕾絲馬甲睡衣！趴床「上半身透視」曲線全都露 - 星光 - 時尚 凱特王妃向國際醫護致敬「穿這樣」暖哭眾人 - 時尚 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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