英國25歲辣模黛米·蘿絲(Demi Rose)，以天使臉孔、火辣身材在IG吸引超過千萬人追蹤。近日她再次PO性感穿搭，露出豐滿雙峰讓網友們看得直噴鼻血。
將自己定位為「世界最性感DJ」的她，經常透過IG與網友分享近況，即使全球受到新冠肺炎疫情影響只能待在家中，她依然能曬出各種辣照製造話題。
日前，她為了感謝粉絲數超過1400萬人，特別穿上牛仔外套裡面全裸，下半身只穿著一件丁字褲，外套半開秀出飽滿雙球與性感的復肌線條，吸引超過55萬人按讚留言恭喜她。
英國25歲辣模黛米·蘿絲(Demi Rose)，以天使臉孔、火辣身材在IG吸引超過千萬人追蹤。近日她再次PO性感穿搭，露出豐滿雙峰讓網友們看得直噴鼻血。
將自己定位為「世界最性感DJ」的她，經常透過IG與網友分享近況，即使全球受到新冠肺炎疫情影響只能待在家中，她依然能曬出各種辣照製造話題。
日前，她為了感謝粉絲數超過1400萬人，特別穿上牛仔外套裡面全裸，下半身只穿著一件丁字褲，外套半開秀出飽滿雙球與性感的復肌線條，吸引超過55萬人按讚留言恭喜她。
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