以36E好身材出名的香港女星陳婉衡（Alycia）因參選港姐入行，形象健康的她後續更接下外景節目《Go! Yama Girl》及《3日2夜》主持，以性感魅力圈粉無數。近日，陳婉衡與另一女星謝芷倫（Jan）一起在節目《行山少女》中爬山，兩人合體穿上緊身運動裝大秀S曲線。

只見二人在飛鵝山爬到一半，就大膽脫下件外套準備拍照留念，身穿灰色緊身衣的陳婉衡不僅展露水蛇腰，更以上帝視角拍攝，大秀凹凸有致的蜜桃臀，讓不少網民看了直呼：「身材好到無挑剔。」

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陳婉衡的穿搭尺度向來超大方，她曾曝光一張單穿黑色泳裝的辣照，仔細一看胸前7條線的設計超火辣，讓美胸在視覺上呼之欲出，十分養眼。

其實陳婉衡的好身材並非天生，她曾透露自己以前是一個零運動習慣的人，而且身材還超圓潤，也曾經歷盲目節食減肥的時期，直到大學畢業後開始接觸健身，並實施健康飲食後才練成馬甲線和蜜桃臀。

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