奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周牡羊座事業運最旺，射手座愛情運最旺，雙魚座金錢運最旺。另外天蠍座事業運需要留意，雙子座愛情運需要留意，金牛座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:胭脂紅

幸運數字:66

整體運勢★★★★

解析:下周牡羊朋友則顯得積極上進許多，而這樣的上進及積極卻不像是在怠惰中改變，反而像是在精益求精的感覺，面對許多事情與事物下周有更多自我的看法，開始著手去調整過往就看似不錯的事情，這將是個非常好的周期，只是奧斯還是要提醒你，適時地調整是好的，但可別過了頭像鑽牛角尖般喔！

▍金牛座

開運顏色:白色

幸運數字:90

整體運勢★★

解析:過往的努力扎下的根基在下周動搖了起來，因此將讓金牛朋友在下周面臨些困境，例如工作上的瓶頸或是事業的困難，奧斯提醒下周在面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他出路了，環境正在改變的同時而我們也要隨著調整，以免自我設限喔！

▍雙子座

開運顏色:翠綠色

幸運數字:14

整體運勢★★

解析:下周雙子朋友，無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活，有那麼點守舊的狀況發生。另外也因為這的狀況讓自己似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活喔！

▍巨蟹座

開運顏色:暗紅色

幸運數字:53

整體運勢★★★★

解析:下周巨蟹座的朋友對於目前的現況感到知足，不在像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活，但有好有壞，奧斯提醒停下腳步休息但可別也停下了自己對來的規劃以及企圖心喔！

▍獅子座

開運顏色:灰色

幸運數字:62

整體運勢★★★

解析:長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人，也有可能是來自於朋友，而也因為這樣的狀況讓獅子朋友稍稍的情緒受到影響，奧斯提醒下周在面對自己想做的事或想法，要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心喔！

▍處女座

開運顏色:淡紫色

幸運數字:86

整體運勢★★

解析:下周將會是處女朋友信心消退的一週，面對目前手邊的事情掌握度也開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，因自信消退連帶產生對自我的疑慮影響到了工作，奧斯建議下周在面對事情時，要堅定一些，要不可就會空忙一場囉！

▍天秤座

開運顏色:紅色

幸運數字:77

整體運勢★★★

解析:下周天秤朋友則顯得粗心許多，許多事情思考得不夠周詳就付諸行動，導致之後會有問題爆發的隱憂，奧斯建議下周的決定要再多花點時間思考，另外奧斯提醒下周內心的渾沌也影響自己不少，壓力及情緒要懂得適時發洩，可別影響自己太深唷！

▍天蠍座

開運顏色:天空藍

幸運數字:02

整體運勢★★★

解析:天蠍座的朋友，下周將會是個放棄思考的一周，過往思緒清晰的狀況，下周不再如此強烈，下周在面對事情上，會較被動些，奧斯建議下周面對人事物要再主動些，要不下周的被動將影響許多後續狀況唷！

▍射手座

開運顏色:橄欖色

幸運數字:46

整體運勢★★★★★

解析:射手的朋友下周將是充滿開心與愉悅的一週，心靈上的喜悅反應在外在，讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人惱人的事情也都在下周畫下段落，讓你長久以來的緊繃放鬆不少。

▍魔羯座

開運顏色:草綠

幸運數字:33

整體運勢★★★★

解析:下周摩羯朋友思緒清晰也活絡許多，如正是需要動腦時期的，下周會是值得好好握的一周喔！另外因下周的思緒清晰許多，所以面對問題時都能妥善解決，不拖拉，會是個解決能力良好的一周！奧斯提醒下周雖然思緒條理清晰，但卻始終有未付諸行動的情況存在，所以下周如果行動與思緒並行將會是好上加好的一周喔！

▍水瓶座

開運顏色:孔雀石綠

幸運數字:57

整體運勢★★★★

解析:下周水瓶朋友思緒清晰也活絡許多，如正是需要動腦時期的，下周會是值得好好握的一周喔！另外因下周的思緒清晰許多，所以面對問題時都能妥善解決，不拖拉！會是個解決能力良好的一周！奧斯提醒下周雖然思緒條理清晰，但卻始終有未付諸行動的情況存在，所以下周如果行動與思緒並行將會是好上加好的一周喔！

▍雙魚座

開運顏色:水手藍

幸運數字:02

整體運勢★★★

解析:下周雙魚座的朋友，面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些改變，而這樣的狀況也讓自己開始做自我提升的動作。是個良好的一周，奧斯建議要好好把握喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

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