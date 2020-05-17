隨著新冠肺炎疫情席捲全球，原定3月份舉行的時裝周等大型影視活動紛紛喊咖，而出道超過20年的「南韓第一名模」韓惠珍，近日卻透過節目公開自己企劃的「線上時裝周」，連續16小時不停換裝的過程引起網友熱烈討論。

由模特兒成功跨領域成為綜藝節目固定班底的超模韓惠珍，在節目《我獨自生活》中表示自己發起了線上時裝周的公益走秀企劃，將原本因疫情取消的首爾時裝周搬到線上由她一人接續16小時更換百套服飾、300種飾品及造型，而且無酬勞演出，就連周圍的造型師、彩妝師、攝影師、秀導等專業人士都由她親自發信邀請無酬進行，現場的燈光、道具及場地更由她自行購買、租借。

在 Instagram 查看這則貼文 Han Hye Jin（@modelhanhyejin）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 7 日 上午 9:37 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Han Hye Jin（@modelhanhyejin）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 10 日 上午 6:03 張貼

雖這樣的想法在討論時直接被公司打槍，還得受到體力上的考驗，但她依然討戰自己的極限，在大家的幫助下順利完成，也刷新了以前在國際伸展台上一天換30套造型的記錄。而她會這麼堅持，只因認為自己的職業沒辦法對別人有特別的幫助，只有這個時候能發揮長才，幫助設計師們在網路上發光。網友看到紛紛大讚「姐太狂了」、「帥到炸裂」、「不愧是第一名模」。

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