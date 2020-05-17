在網路上小有名氣的網紅正妹필라은(slowswan)，憑著甜美臉蛋、火辣身材在IG上迅速竄紅吸引超過44萬粉絲追蹤。近日再度PO出性感的身材曲線，讓網友忍不住暴動。

本身職業為皮拉提斯瑜珈老師的她，經常不吝嗇的對鏡自拍，與網友們一同檢視婀娜多姿的身材，火辣的照片一貼出立即吸引超過萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 필라은（@slowswan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 28 日 下午 5:42 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 필라은（@slowswan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 3 日 下午 6:32 張貼

隨著人氣逐漸攀升，她不再只是分享瑜珈服穿搭及健身畫面，而是換上各種主題服飾對著鏡子大玩cosplay，日前她再度更新近況穿上俏皮的高衩兔裝扮演起性感兔女郎，露出圓潤翹臀讓網友大噴鼻血，直呼「太辣了」。

在 Instagram 查看這則貼文 필라은（@slowswan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 22 日 下午 6:26 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 필라은（@slowswan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 26 日 下午 6:12 張貼