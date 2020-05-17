在電視上看到許多女藝人即使步入不惑之年，肌膚仍然不輸僅有20歲的女藝人，例如「逆齡美女」賈靜雯，即使是3個孩子的媽咪，肌膚仍然吹彈可破；「不老女神」林心如，出道20年美貌依舊，讓網友們看著素顏照也好令人羨慕。

近年來因環境與氣候變遷、生活形態和飲食習慣的改變等因素，造成了身體與肌膚容易加速老化的現象，因此大家越來越重視「抗老」，而「初老」意識的產生，更帶動了抗老年齡層的下隆，讓對抗老化不再只是年過30歲輕熟齡消費者的課題。以下三個凍齡保養關鍵，遠離細紋困擾，讓你的外表難以看出真實年齡！

▍1.每日收斂毛孔

當女人一踏入28歲大關後，毛孔粗大也成為肌膚一大問題，造成其原因有許多，例如皮脂分泌過盛、角質層代謝異常、未確實卸妝等。因此，為了實施凍齡保養計畫，除了適當的清潔肌膚、良好的睡眠品質，使用正確的收斂毛孔保養品也是養肌秘訣。

▍2.防曬不離手

許多人總以為凍齡只需要靠保濕，實際上防曬也是一大關鍵！造成肌膚老化的原因除了自然老化外，「光老化」也是造成皺紋逐漸找上肌膚的殺手，日光會讓皮膚老化的速度加快。而紫外線在我們的生活中無所不在，其可能導致肌膚的膠原蛋白流失、血管擴張、產生斑點及皮膚癌等。因此為了避免肌膚加速衰老，防曬保養為不二選擇，讓肌膚躲過曬老的風險。

▍3.不讓頸紋洩漏年齡

除了臉部凍齡之外，其他的身體部位也不能夠忽視！根據網路票選，號稱比臉部皺紋更難消除的部位為「脖子的頸紋」，由於頸部的肌膚較薄，加上長時間低頭花手機，細紋則容易產生。為了擺脫頸紋年輪，可以透過正確的按摩方式、減少低頭玩手機的習慣及徹底保養脖子等，頸部保養切實能讓你揮別惱人的頸紋，養出逆齡美脖。

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