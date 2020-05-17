本報去年曾試駕BMW X4 M40i，對於能在高頭大馬的運動休旅車上體驗到有如鋼砲車般的M Power操駕樂趣，尤其高調張狂的性格更是讓人印象深刻，相對於AMG之於賓士、RS之於奧迪也都有對應的車款；不過，最近試駕到Jaguar Land Rover旗下SVO高性能運動休旅車Jaguar F-PACE SVR、Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition，顛覆對Jaguar Land Rover刻板印象，原來貴族也可以很放浪。
SVO（Special Vehicle Operations）是Jaguar Land Rover旗下專責頂級奢華與超高性能車款開發的特製車部門，Jaguar Land Rover Taiwan台灣捷豹路虎已在台陸續發表Jaguar F-TYPE SVR、F-PACE SVR、Land Rover Range Rover Sport SVR、Range Rover SVAutobiography長軸、Range Rover SVAutobiography Dynamic標準軸與Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition等6款車型，全數搭載5.0L V8機械增壓汽油引擎，同時針對外觀與內裝進行特製化調校，提供頂級客群更為獨特的選擇。
比較Jaguar F-PACE SVR、Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition（以下稱Velar SVAD）的規格，雖然配置動力輸出相同（550ps/680Nm）的引擎，但其他部分的差別卻相當大。F-PACE SVR的個性完全是速度取向，駕馭風格較為狂放，內裝氛圍更是熱血，不僅排檔桿可快速轉換為手排模式，方向盤附換檔撥片，隨時恭候駕駛者驅策，桶型跑車座椅更可在激烈操駕時，提供駕駛者與前乘客更穩固的包覆與支撐。
Velar SVAD可說是允文允武，不僅具備加速性能，它還要兼具越野的功能，即使外型因空力套件造型而稍稍降低越野幾何，但廠方數據：進入角、穿越角、離去角分別為24/21.8/27.5度，涉水深度達650mm，依然能讓駕駛者能從容面對大部分的草地、礫石和雪地等地形挑戰，就算是進入泥濘、車轍地和沙地，一樣能自信縱橫。
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