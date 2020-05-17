本報去年曾試駕BMW X4 M40i，對於能在高頭大馬的運動休旅車上體驗到有如鋼砲車般的M Power操駕樂趣，尤其高調張狂的性格更是讓人印象深刻，相對於AMG之於賓士、RS之於奧迪也都有對應的車款；不過，最近試駕到Jaguar Land Rover旗下SVO高性能運動休旅車Jaguar F-PACE SVR、Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition，顛覆對Jaguar Land Rover刻板印象，原來貴族也可以很放浪。

SVO（Special Vehicle Operations）是Jaguar Land Rover旗下專責頂級奢華與超高性能車款開發的特製車部門，Jaguar Land Rover Taiwan台灣捷豹路虎已在台陸續發表Jaguar F-TYPE SVR、F-PACE SVR、Land Rover Range Rover Sport SVR、Range Rover SVAutobiography長軸、Range Rover SVAutobiography Dynamic標準軸與Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition等6款車型，全數搭載5.0L V8機械增壓汽油引擎，同時針對外觀與內裝進行特製化調校，提供頂級客群更為獨特的選擇。

比較Jaguar F-PACE SVR、Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition（以下稱Velar SVAD）的規格，雖然配置動力輸出相同（550ps/680Nm）的引擎，但其他部分的差別卻相當大。F-PACE SVR的個性完全是速度取向，駕馭風格較為狂放，內裝氛圍更是熱血，不僅排檔桿可快速轉換為手排模式，方向盤附換檔撥片，隨時恭候駕駛者驅策，桶型跑車座椅更可在激烈操駕時，提供駕駛者與前乘客更穩固的包覆與支撐。

Velar SVAD可說是允文允武，不僅具備加速性能，它還要兼具越野的功能，即使外型因空力套件造型而稍稍降低越野幾何，但廠方數據：進入角、穿越角、離去角分別為24/21.8/27.5度，涉水深度達650mm，依然能讓駕駛者能從容面對大部分的草地、礫石和雪地等地形挑戰，就算是進入泥濘、車轍地和沙地，一樣能自信縱橫。

雙螢幕Touch Pro Duo資訊娛樂系統，提供全地形操控模式選擇，藉氣壓懸吊系統升降車身離地高度多達50mm。（陳大任攝）

方向盤握感極佳，整體質感特別精緻細膩。（陳大任攝）

換檔旋鈕在發動引擎後會自動升起呈圓柱形狀。（陳大任攝）

20向電動調整及加熱/通風前座椅，附加按摩功能。（陳大任攝）

後座椅背可電動調整斜度。（陳大任攝）

後座出風口下方有座椅加熱、充電插孔。（陳大任攝）

大面積全景天窗採光極佳。（陳大任攝）

RANGER ROVER品牌logo上有細緻的菱格紋。（陳大任攝）

265/45 R21輪圈配紅色煞車卡鉗。（陳大任攝）

右尾燈下方為SVAutobiography專屬logo。（陳大任攝）

四出排氣尾管展現強烈的運動化氣息。（陳大任攝）

Jaguar F-PACE SVR集性能、奢華和尖端技術於一身，0-100km/h加速4.3秒、極速283km/h，售價462萬元。（陳大任攝）

紅黑配色的儀表控台，熱血指數破表。（陳大任攝）

三幅式方向盤上嵌有SVR專屬飾徽。（陳大任攝）

SPORTSHIFT排檔桿操作簡單，可快速手動換檔。（陳大任攝）

前座頭枕印有SVR專屬飾徽。（陳大任攝）

全景天窗有良好視野。（陳大任攝）

14向電動調整跑車型座椅，附加熱/通風功能。（陳大任攝）

菱紋孔網狀溫莎皮革座椅，提供頂級舒適感。（陳大任攝）

後座出風口下方有座椅加熱、充電插孔。（陳大任攝）

專屬紅色煞車卡鉗。（陳大任攝）

排氣尾管可發出雄渾的聲浪。（陳大任攝）