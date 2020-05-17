以下六個星座的男人寵女友的方式各不相同，但女友們都被寵成公主！

▍1.巨蟹座

想要什麼都能盡一切滿足你的巨蟹座，誓死要把你寵成小公主！哪怕再辛苦，只要你回報一個微笑和撒嬌，就足以讓他有動力付出了！

▍2.摩羯座

雖然看起來嚴肅冷酷，但對待另一半身段卻放得非常柔軟，他們寵愛女友，雖然不太會用言語表達，但卻會用行動證明，滿足你所有需求，並給予你許多意想不到的驚喜和禮物，這是他們表達承諾的方式。

▍3.獅子座

獅子享受被呵護和受關注，因此也想讓另一半有如此的感受。他們會付出許多禮物和花俏又浪漫的燭光晚餐，讓你有至高無上的尊榮享受，相較於心靈情感上的付出，獅子座的寵愛較偏物質面，他花心思想讓你成為萬眾矚目的焦點。

▍4.金牛座

金牛座雖然寵愛另一半，但風格卻和獅子座不太相同，他們不買奢侈品，而是透過支持、關懷與負責任表達他的愛，讓你無時無刻都沉浸在他愛的沐浴中。

▍5.雙魚座

雙魚總是能讓身邊的女孩感受到自己很特別，在談戀愛時他們什麼都願意做，而且充滿童話般的幻想和浪漫，像是愛心早餐、突如其來的花束或是偷偷訂你最愛的餐廳。無論他多忙，都願意一直陪伴你，給你滿滿的愛和擁抱。

▍6.處女座

處女男的另一半不太會感受到自己像公主，畢竟另一半是有著毒舌的處女男！但他們會將體貼展現在某些小動作上，像是開車門、拉椅子，偷偷記住你的生理期，走路讓你走內側等，仔細想想會覺得自己備受寵愛。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

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