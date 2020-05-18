2003年偶像劇《海豚灣戀人》捧紅張韶涵、許紹洋、霍建華、徐潔兒和林韋君等人，播畢17年後，林韋君和徐潔兒同框，兩人無論是外型或身材，彷彿都停留在當年，令人大呼太不可思議。

兩人多年來都沒有留下歲月的痕跡，其中一個祕訣就是勤運動，林韋君目前專職當瑜伽老師，徐潔兒則是熱愛跑步，兩人目前合體拍攝居家運動影片，只要用簡單的礦泉水瓶、抱枕、瑜伽墊等小物，就能鍛鍊到身上的肌肉囉！

1.抱枕

首先躺在瑜伽墊，雙手夾著抱枕仰臥起坐，再把抱枕交給雙腿夾住，不只能完整練到核心肌群，還能增添趣味性。

另一招，雙腿騰空，拿著抱枕左右旋轉，可以練到腹、腰部。

2.礦泉水瓶

手握著礦泉水瓶，吸氣的時候往上、吐氣時下，可以練到手臂肌群。

3.洗衣精

前後腳站好後，俯身划船將洗衣精向上下抬舉，不只練手臂，還能美背喔！

第二招，雙膝跪地，一支手平舉，另一支向上90度抬舉，臀部收緊，此動作還可練到關節的靈活度。

第三招，把洗衣精當作壺鈴擺盪，利用臀部和核心的力量讓洗衣精像鐘擺擺盪。

4.行李箱

雙手環抱行李箱，站直後向下深蹲，想要蜜桃臀的朋友們不可以錯過這招！

另一招，一手拎著行李箱，另一手輕輕拉伸側肩頸，能舒緩肌肉緊繃不適。再進階一點，可用側腰發力上下伸展，切記重量不能超過負荷，否則容易閃到腰。

5.毛巾

雙手拿著毛巾向上伸展，手肘都是伸直的，抓好後伸直吐氣開始往後，再慢慢往下放，反動作亦然，可以拉伸到整個肩膀。

第二個動作是雙人運動，一人躺在瑜伽墊上，一人拿著毛巾給對方，起身時需要一節節慢慢移動，讓整個核心肌肉出到力，深層鍛鍊腹部。而站的人也需要出力，像是二頭肌等，是兩個人都能訓練到運動喔！