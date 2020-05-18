以下三個星座女對於情人太過相信、太容易心軟，所以容易成為渣男利用的對象。

▍1.雙魚女

雙魚女是傻白甜人設，即使還有殘存的理性，在愛情來臨後也會轉化成更多感性。他天生愛浪漫，愛幻想，是愛情至上的天真女孩，在浪漫的愛情和花言巧語面前毫無招架之力，面對自己愛的人更是會變得非常勇敢、執著。

只是，他眼裡的「為了愛人，願意與全世界為敵」，可能只是個笑話，周圍反對的聲音並不全都是見不得你好，也並非都是沒有真正了解他。

愛一個人就毫無保留相信他，甚至對於所有反對的聲音都百分百抵觸。同時，雙魚的心軟會對愛人無底線包容。這些都成為渣男欺騙雙魚的利器。

▍2.巨蟹女

巨蟹女善良、好脾氣、能隱忍，對於愛的人總是默默付出，不求回報。他很敏感，不會那麼輕易讓別人走進自己的內心，但是壞就壞在，巨蟹的心很柔軟，母性的一面很明顯，如果他喜歡的人一幅可憐巴巴的樣子，他會一次次包容他。

巨蟹很會為別人考慮，在自己愛的人面前更是如此，寧願自己忍受傷心難過，也不想為對方添麻煩，有時候自己被他傷害，也要安慰自己說，他應該有苦衷、其實對自己也很好。偶爾他哄巨蟹一次，也會被當成珍貴的回憶，讓自己一次次原諒他的欺騙。巨蟹的愛和包容、隱忍，被一次次辜負和利用。

▍3.白羊女

白羊女單純開朗，沒有心機，在他眼裡，喜歡一個人就要對他好，把自己的熱情全部奉上，沒有必要猜來猜去。高興了，兩個人一起嬉笑打鬧，生氣了，就直接說出來吵一架，沒有什麼大不了，也不必要藏著不說。

再加上白羊總是神經大條，不會因為小事就跟他計較，導致他很容易就在白羊面前瞞天過海，粉飾太平。

然而這份難能可貴的簡單、純真，卻在渣男眼裡成為他容易下手的對象，利用他的單純、善良、毫不保留，傷害他欺騙他。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

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