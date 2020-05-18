到了夏天大家的美白意識就會逐漸抬頭，女星高圓圓也正式宣佈：一年一度的美白大作戰已經開始！來看看他分享的美白秘訣，只要切實做到，高圓圓笑著說會「白到停不下來」！
▍1.切實防曬
高圓圓分享撐傘、戴帽子絕對是防曬的基本款，現在因為疫情關係需要戴口罩，其實也能隔絕紫外線，這些物理上的防曬方式對高圓圓來說是隔絕紫外線比較好的方式。但若是要塗抹防曬乳的時刻，他也分享一個秘訣：不要用塗抹的，要用拍打的！高圓圓覺得用拍打的方式比較能夠形成防曬的隔離膜，放曬的效果比較好。
▍2.使用美白產品
想要美白的時候，高圓圓會在保養步驟中加入美白精華，他選擇美白產品的原則是高效、安全、簡潔，尤其是強調能夠改善斑點和暗沉的美白精華，對他來說非常討喜。
▍3.注重飲食
高圓圓覺得維他命對美白有很好的補助作用，尤其維他命C和維他命E，可以用飲食來加強補充。想要補充維他命C時他會多吃奇異果、橘子等水果，想要補充維他命E則會多喝豆漿，因為豆漿含有維他命E，常常攝取對皮膚很好，注重飲食可以從內而外提昇皮膚亮度，也是高圓圓美白大作戰中重要的一環。
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