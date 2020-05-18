40歲藝人小彬彬（溫兆宇）3年前結束第二段婚姻後，今年再度爆喜訊，與27歲的越南籍女友「小英」在越南登記結婚，台灣方面要等9月面試通過才能成為合法夫妻。

小彬彬2003年與第一任妻子黃美玲結婚，結婚不過4年就出現危機，黃美玲埋怨小彬彬只顧打電動、冷落母子，接著小彬彬在節目上公開她有產後憂鬱症，讓黃美玲氣到下節目後帶著2個兒子小小彬與迷你彬離家出走2個月，並在2007年離婚。

小彬彬和第一任妻子黃美玲婚姻維持4年。（圖／中時資料照）

隔了4年，小彬彬和交往1個月的小8歲女友陳羿君（小君）再婚，兩人育有一子萌萌彬，不過兩人對於金錢的價值觀差異大，小彬彬曾在節目中指控對方很會花錢，「在超市買海膽一盒400多元，一次可以買十多盒，她在前頭把東西放進推車，我在後面偷偷放回架上，這樣還可以花2萬元。」對此，小君反駁婚後沒跟他拿過家用，每次要買奶粉、尿布，才跟他要1、2000元，不然就是小彬彬帶她與小朋友一起去買，至於小彬彬在節目中說新婚時辦一張副卡給她，她也說：「那張副卡在我們在一起3個月時，就因為吵架我把卡片剪掉了，後來他再也沒有辦副卡給我，哪來的副卡！」此段婚姻鬧得非常難看，僅維持6年黯然收場，讓小彬彬心灰意冷，曾坦言「以後不會再娶少女了。」