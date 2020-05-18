百貨零售業「520」檔期登場，搶搭台灣連續12天零確診的「我愛零」商機，逐漸恢復買氣，甚至出現「報復性消費」，鐘表品牌紛紛推出以「愛」為主題的新品，不論是代表愛心的紅色，或是繁花似錦的春意，莫不融入「520」的正能量，為人類抗疫加油打氣。

GUCCI方形腕表融入彩色織帶、蜜蜂、貓咪等經典元素，4萬4000元。（GUCCI提供）

★GUCCI

GUCCI在520檔期推出一系列入門精品，其中一款融入GUCCI經典織帶元素的長方型腕表，表盤上蜜蜂金雕取代時標，表背則刻有可愛貓咪的圖騰，皆是GUCCI的經典元素，同時又充滿春天的氣息。

泰格豪雅Connected智能表，以紅色表帶象徵火熱的愛心，5萬8900元。（TAG Heuer提供）

★泰格豪雅

泰格豪雅（TAG Heuer）主打代表紅色愛心的Connected智能腕表，紅色向來是泰格豪雅160年歷史中最常出現的色系，從品牌商標到表面設計都可見到紅色，猶如品牌的經典元素，加上紅色也是愛、勇氣和堅定的象徵，因此以紅色表帶搭配最新款的Connected智能腕表，作為520的特別獻禮。

寶齊萊在520檔期推薦愛德瑪爾（ADAMAVI）系列對表，充滿了愛意，各8萬8000元。（Carl F.Bucherer提供）

★寶齊萊

寶齊萊（Carl F.Bucherer）在520檔期推薦愛德瑪爾（ADAMAVI）系列腕表，源自拉丁文adamare一字，帶有「鍾愛某種事物」的意思，寓意情侶對彼此最真情的告白，以愛為名的見證，正是呼應520的真心告白，並適時對周遭的人表達愛意與謝意。

SEIKO推薦太陽能電波Lukia女表，充滿了正能量，2萬1000元。（SEIKO提供）

★SEIKO

SEIKO推薦太陽能電波Lukia女表，「Lukia」源自LUCID閃耀、 UNISON合諧、KEEN活潑、INTELLIGENCE智慧、ACTIVE積極等字意，充滿了正能量，尤其該腕表的動力來自太陽，且可透過電波校時，是一款與宇宙正能量呼應的腕表，別具意義。