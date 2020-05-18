寶詩龍（Boucheron）日前在首爾板橋現代百貨 (Pangyo, Hyundai Department Store)打造「La Maison」珠寶體驗空間，邀請在《永遠的君主》一劇中飾演大韓帝國總理的鄭恩彩出席體驗，一改劇中霸氣十足的女強人形象，一臉嬌羞鑑賞珠寶，展現柔美女人味。
鄭恩彩在《永遠的君主》中飾演大韓帝國總理，渾身名牌展現超強氣場，加上還有Boucheron珠寶加持，更是美豔動人，與飾演皇帝的李敏鎬站在一起「CP感」超高，甚至還明顯強過女主角金高銀，一幕他貼近李敏鎬的畫面，耳際一對要價逾56萬的Boucheron羽毛鑽飾耳環超吸睛，讓人印象深刻。
延續與Boucheron的情緣，鄭恩彩接受ELLE雜誌專訪時，也是佩戴Boucheron全系列珠寶，並在日前受邀擔任Boucheron「La Maison 」珠寶體驗空間的開幕嘉賓，當天她身穿一襲粉嫩米色洋裝搭配Serpent Boheme系列珠寶作品，風格優雅時尚，在體驗區看到自己的照片時，還羞紅著臉哈哈大笑，十分俏皮可愛。
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