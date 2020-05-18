Jerome Dreyfuss 2020春夏系列靈感是在沙漠公路旅行一路看遍沿途風景後對大自然的重新審視，近幾年來自地球各地令人感到悲傷的反撲和溫度逐年升高的環境，種種跡象揭示與萬物自然間應保持適當距離及須重新關注相關議題。

這一季Jerome Dreyfuss的靈感謬思呼籲是該下定決心改變我們周遭的時刻，回到一個單純，簡單又合理的生活，當今的我們盡一己之力為未來保有完整的大自然樣貌已是當務之急。Jérôme Dreyfuss創立至今在環保議題行動上從未缺席，特別是這幾十年來因各種產業而造成的生態環境破壞，這次也不遑多讓再次投入環保行列。自2019年9月起，Jérôme Dreyfuss所生產的每一個包都捐出1歐元至「森林之心森林保育協會」，更將計畫在南美洲種植4,375棵樹，支持農民的同時亦守護環境，更希望透過企業綠色責任來呼籲大眾多加關心環境保育，讓每位女人在崇尚時尚的同時，也能讓自然永續共存。

在這一季Jerome Dreyfuss經典雋永的情人包中，Bobi、Lulu和Georges始終都是女人們最愛的包款。除了經典自然的單色，其他張揚不羈、綻放個性的珍貴皮革也值得珍藏。寵愛女人的同時，Jerome Dreyfuss也將環保視為品牌發展的重要核心，倡導如何和孕育著萬物的大地之母共生共存，讓我們用時尚配件妝點自己，也為生活環境盡一份心力。

幸運寶貝情人包「Bobi波比」。（圖／品牌提供）

「努路Lulu」包款是經典雅痞情人包，讓你日常生活出門簡便，平日上班也輕鬆易搭配。看起來小巧的尺寸，卻意外擁有超大容量空間。「Bobi波比」包款是幸運寶貝情人包，有著讓人目不轉睛的外型和氣質，色澤溫柔且和諧，展現的是你內斂又精緻的品味。「Georges喬治」包款是經典都會情人包，最適合需要大容量又有時尚品味的上班族做為通勤包，可擴增空間的包側夾層以暗紅色的麂皮點綴，既搶眼又最適合熱情活潑的夏天。

經典都會情人包「Georges喬治」。（圖／品牌提供）

Jerome Dreyfuss的皮革中，全部都是源自於歐洲的皮料，36%來自法國，64%來自義大利。而其中的27%是以植鞣法製成，植物天然溫和的特性，讓包包直接接觸皮膚也不會感到不適。秉持著環保和企業責任，Jerome Dreyfuss嚴格控管所有原物料的來源。

▍活動

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★獎品內容 ｜ 皮革防水噴霧200ml

★公佈時間 ｜ 2020/5/28

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