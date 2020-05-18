吉娜愛麗絲長相甜美，身材更是讓女生們超羨慕，曾在陸綜《天天向上》測量腰圍，竟然只有21吋！他分享自己從4歲開始彈琴，因為長時間練琴需要坐著，其實腹部很容易堆積脂肪，因此分享了自己的瘦腰秘訣，他覺得這些秘訣特別適合久坐的上班族，如果你的工作性質也是長時間坐著，快點跟著做，在夏天前獲得A4腰！

▍1.坐著不能駝背

做著的時候不要駝背坐著，一定要挺起腰桿，腹部的核心跟著用力，不管是坐著或站著一定要挺直身體，不要駝背。

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▍2.吃益生菌

睡前固定吃益生菌，吉娜愛麗絲覺得如果身體裡的菌群不平衡，容易發胖，容易發胖的人身體的菌群也不平衡，吃益生菌讓他覺得比較不會在腹部囤積脂肪。

在 Instagram 查看這則貼文 Gina Alice 🎹（@ginaalicepiano）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 15 日 上午 10:40 張貼

▍3.健康飲食

吉娜愛麗絲盡量保持健康飲食習慣，每天的3餐均衡攝取營養。但因為他身為抹茶控實在難以抵擋抹茶零食的魅力，所以其他零食就盡量不吃。

在 Instagram 查看這則貼文 Gina Alice 🎹（@ginaalicepiano）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 13 日 下午 4:15 張貼

他分享自己因為練琴因此運動量也不大，只要做到這三點，夏天就能露出纖細的腰、穿上美麗的裙子出門了！

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