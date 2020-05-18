新冠肺炎疫情擴散，讓防疫物資口罩成為民眾必備品。其實在排隊買口罩的同時，有額外的好處就是曬太陽，排口罩時可以順便曬曬手背，幫你打造最健康的身體！

太田博明醫師提到，運動不足不只會弱化骨骼，還會對全身的健康造成巨大影響。如果只是增加骨量，那麼養成蹬腳跟的習慣就足夠了，但為了全身的健康，還是需要適度運動。若是實在抽不出太多時間去運動，可以選擇能夠對骨骼帶來衝擊，還能活動到全身的運動。最適合的就是「大步快走」，重點是快走時從腳跟著地。

運動時需要注意紫外線，紫外線會造成皮膚氧化，讓肌膚出現黑斑及變得粗糙，也就是引起「 光老化」。幾乎每個女性都想要美白、討厭曬黑，加上紫外線也是引起皮膚癌的原因之一，所以需要有萬全的抗紫外線對策。近十年來，化妝品當中成長幅度最大的就是防曬產品。

紫外線又有兩面性，「防曬」是骨骼生成最大的敵人。幫助鈣質吸收的維生素D，日本厚生勞動省規定的每日必需攝取量是五點五微克，這當中有八成可以經由皮膚照射紫外線來製造。只要讓手背每天曬太陽十五到三十分鐘，就能製造足夠的維生素D。不過為了骨骼的健康，最好還是以十五微克為目標量。

青皮魚、香菇等食材都是維生素D的補給源，但是近年來大家越來越不愛吃魚，造成維生素D攝取不足，甚至有九成女性無法確保每天的必需攝取量。再加上現代人每天經由紫外線製造的維生素D連六成都不到，最大的原因就是人們極力避開紫外線的這股風潮。

※本文取自太田博明在其新書《一天100秒，遠離骨質疏鬆》（時報出版提供）