因為疫情關係，大家待在家的時間變長，想要把握在家的時間讓臉看起來更V更瘦？使用正確的美容工具將能夠讓保養效果事半功倍！

克蘭詩即將升級妳的居家美容技能，推出只送不賣的逆轉引力按摩神器V型緊緻拉提按摩工具(價值NT8,000)，搭配最強緊緻拉提精華液V型抗引力逆轉精萃，雙V強棒帶回家聯手出擊，免出門也能輕鬆按摩為自己續航輪廓減齡力。

克蘭詩V型緊緻拉提按摩工具，價值NT8,000。（圖／品牌提供）

為了讓更多消費者可以在購買前搶先體驗V型抗引力逆轉精萃立即有感的緊緻拉提成效，克蘭詩自即日起至6/30特別在各大百貨推出「緊緻V護膚會巡迴」，由護膚美療師以克蘭詩獨家「法式手法(Clarins Touch)」提供專業療程服務，從舒緩放鬆、拉提緊塑到保養防護，短短45分鐘就可以一次有感體驗V型緊緻拉提按摩工具搭配V型保養系列的神奇效果。因應新冠肺炎，克蘭詩也特別升級整體服務流程的清潔規格，使用一次性護膚專用紙巾，並在每次護膚完成後重新以次氯酸水消毒護膚推車與試用品。在進入護膚前亦邀請顧客一同清潔雙手，於護膚流程中更以最嚴格標準保持雙手潔淨，視流程需求反覆清潔。

V型緊緻拉提按摩工具融入傳統技藝「刮痧」所設計的多角度滾輪，打造極佳的分量和手感。針對亞洲人輪廓特別設計的曲度，符合人體工學，能夠以最輕巧的力量達到最佳促進循環的效果，居家使用很能輕鬆掌握訣竅、毫不費力。（圖／品牌提供）

時間精簡，貼心服務與美膚效果卻完全不打折，是克蘭詩百貨護膚會最大特色。除了毫不馬虎的肌膚諮詢，更將護膚範圍由臉部護理擴充至肩頸，不只有獨家「法式手法(Clarins Touch)」升級美容成效與放鬆感受，今年更引入針對亞洲人臉型骨骼構造設計的逆轉引力按摩神器V型緊緻拉提按摩工具在護膚流程中，享受與效果都更加精緻升級。

「緊緻V護膚會」採預約制，繳交NT1,000預約金保留45分鐘護膚床次，除可將預約金折抵消費外，還可獲得預約好禮「超性感美頸霜15ml」(價值NT855)。不僅如此，除了有護膚會獨家限定優惠組合、NT3,800與NT5,500兩階滿額禮外，凡消費滿NT6,600(內含V型抗引力逆轉精萃)，即可將療程中體驗之V型緊緻拉提按摩工具免費帶回家！

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