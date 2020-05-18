女星曾之喬近日開創個人YouTube頻道，找來曾一起合作《必娶女人》的柯佳嬿暢聊內心世界，沒想到兩人聊到一半，居然戳中10年前的痛處，讓曾之喬忍不住掩面大哭。

曾之喬在最新一集《原來啊，我是綠色植物》中，透露上花藝課已經快七年，剛開始學習的時候，老師都會跟她分享：「等到玩久了，最後大家都會愛上葉子！」當時曾之喬不以為然，心想「誰理葉子啊，我是要花！」結果接觸花藝第三年時，她發現葉子細膩又強韌，意識到「我不但是更愛葉子，而且我覺得自己好像就像綠色植物的存在。」

進入演藝圈後，曾之喬常常被罵醜，或是「言言比喬喬漂亮」的言語攻擊，讓一旁的柯佳嬿很訝異，曾之喬表示從小到大都不認為自己是美女，因為對「被說不漂亮」的抗壓性很高，還可以自嘲「我本來就是靠實力」，25、26歲的時候，她突然看懂自己漂亮在哪，也覺得不需要跟別人比較，柯佳嬿在一旁補充：「其實當我們真的接受自己的全部，跟發自內心喜歡自己的時候，我覺得人只要在一個很舒服跟平衡的狀態，自然氣場會變很強大。」

曾之喬回憶起過去受訪時，被問到想對十年前的自己說什麼？當時她本來想搞笑，沒想到卻哭了，因為她想對自己說「不要擔心，有一天妳會很漂亮！」講到這裡，曾之喬眼眶泛紅、忍不住在柯佳嬿面前哭泣，她表示很心疼許多女孩子不知道自己很美，拚命的減肥、在身上打東西，事後她也在臉書表示，情緒一時衝上來是因為一度太心疼過去的自己。