台灣新冠肺炎疫情逐漸趨緩，連續一個月無本土感染，全民為之振奮。金色三麥餐廳宣布，全門市皆通過衛福部HACCP衛生評鑑，並定時消毒顧客接觸之桌面、菜單、器具與環境，近來也獲食藥署邀請，協力宣導外出用餐防疫新生活。

中央流行疫情指揮中心指出，因近期疫情漸趨緩，欲研擬「樂活防疫」認證，金色三麥餐廳超前佈署，祭出「安心3招迎客」包含「衛福部HACCP衛生評鑑」、「完善防疫措施」、「訂位實名制」，以領先的腳步，迎接國內餐飲重啟階段。

金色三麥於2016申請HACCP「危害分析重要管制點」認證(Hazard Analysis Critical Control Point），此「食品安全管制系統」起源是為太空人提供安心食物，減低食安危害發生的可能。HACCP採高標準檢視，台灣極少餐廳獲得該認證，短短兩年內金色三麥即取得全台13間門市通過衛福部HACCP衛生評鑑。今年更獲選為「餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商」，並協助拍攝防疫新生活宣導影片。