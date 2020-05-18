隨著新冠肺炎疫情（COVID-19）爆發，打亂不少國人的旅遊計畫，但一顆想飛的心豈能說停就停？現在只要穿上T-Shirt就能與MSGM、Paul Smith同遊世界知名景點。

義大利高端潮流品牌MSGM 2020春夏系列以「Estati d’animo」（夏季的心神狀態）為靈感來源，透過服裝刻劃青春、渴望、活力、色彩與愛。同時以真誠的MSGM風格慶祝品牌成立十週年：期待未來、探索快樂。

MSGM本季推出多款以義大利知名景點為主題的男裝T-Shirt，透過鮮豔的色彩運用、童趣的繪畫風格，集合以動物為主角的擬人化設定，打造有別於既定印象中的旅遊勝地。而英國設計師品牌Paul Smith則以著名的墨爾本布萊頓海灘（Brighton Beach）為靈感，將旅人們最喜愛造訪的海灘彩虹小屋作為T-Shirt印花，穿上彷彿就能品嘗到鹹鹹的海風。

MSGM、Paul Smith 2020春夏T-Shirt將世界經典名勝一網打盡（圖／品牌提供）

米蘭大教堂可謂所有觀光客必去景點之一，建設始於1386年，歷時五世紀之久，直至1960年才完工，同時為義大利國內最大的教堂代表。建築風格涵蓋哥德式、新古典式和新哥德式，為文藝復興時期最具代表性的建築物。2009年於米蘭成立的MSGM，自然想向品牌發源地獻上最高致意。

MSGM、Paul Smith 2020春夏T-Shirt將世界經典名勝一網打盡（圖／品牌提供）

於中世紀建造的石造拱橋，橫跨流經佛羅倫斯市的阿諾河（Arno），過去橋上有不少肉舖，現今多半為珠寶店或紀念品販售店，被認為是義大利現存最古老的石造拱橋。慶祝品牌成立十週年之際，回首2013年首次於佛羅倫斯男裝展（Pitti Uomo）公開發表系列作品的深刻回憶，創意總監Massimo Giorgetti帶領MSGM重回佛羅倫斯男裝展發表2020春夏系列，又一次地與翡冷翠結下不解之緣。

MSGM、Paul Smith 2020春夏T-Shirt將世界經典名勝一網打盡（圖／品牌提供）

距離佛羅倫斯三個小時車程的里米尼（Rimini），以綿延15公里長的海灘聞名，為全歐洲最有名的海邊避暑勝地。1977年出生於里米尼的創意總監Massimo Giorgetti，兒時生活便在俱樂部林立、熱鬧的夜生活伴隨絡繹不絕遊客的陪伴下度過，這些悠閒景象深深烙印在Massimo的腦海中，同時成為他充滿浪漫與饒富想像力的設計啟發。

MSGM、Paul Smith 2020春夏T-Shirt將世界經典名勝一網打盡（圖／品牌提供）

布萊頓海灘中最著名的景點便是一整排多達80多間五顏六色的「彩虹小屋」，這些已列入文化遺產保護的地標性彩虹小屋提供各地遊客參觀及私人租用。熱愛旅遊的Sir Paul Smith當然也不會錯過這個受世界旅客喜愛的名勝，今年春夏便以布萊頓海灘作為印花，採用絲、棉異材質拼接製作的中性T-Shirt，不僅穿起來涼爽舒適，鮮豔的色彩也正式宣告夏季的來臨。