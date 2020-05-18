SPORT b.機能運動服飾系列自2018年春夏推出以來，結合街頭潮流元素與實用功能，旋即受到年輕世代的喜愛。本季全新款式登場，線條簡約且具個性，更容易與休閒服裝搭襯，揉合功能性設計，再度演繹充滿活力的現代戶外造型。全系列以黑、深藍、白、灰為主色調，點綴Logo幻彩反光印花、彩色條紋膠質印花、緹花織帶等細節，為運動風格融入街頭時尚。

男裝連帽外套採用透氣排汗的快乾彈性布料，維持活動時的清爽感受；下擺添加Logo束帶設計，特意將側縫處往前置，更顯搶眼。

SPORT b.機能運動服飾線條簡約且具個性。（圖／品牌提供）

SPORT b.機能運動服飾線條簡約且具個性。（圖／品牌提供）

具潮流感的黑白緹花Logo織帶，成為服裝側邊裝飾，展現率性有型的街頭運動風格。包含男裝針織高彈性T恤與運動褲，觸感舒適延展性佳，讓每個躍動更加輕鬆自如；女裝則以紅色背心洋裝配搭深藍長版夾克，營造視覺對比，彰顯時髦態度。

SPORT b.機能運動服飾線條簡約且具個性。（圖／品牌提供）

今年首度推出的百褶過膝裙，可搭襯連帽T恤或長版襯衫，無論戶外休閒或日常造型皆適合；幾何式剪裁背心洋裝兩側採用羅紋織布，具修身顯瘦效果。