Dr.Jart+ 最強補水神器活力保濕平衡安瓶一上市就在小紅書上造成轟動，令人驚豔的超強保濕力讓暗沉、乾燥通通出局，一次一粒，輕鬆方便又衛生，號稱為「魔法小藍丸」。即日起至6/9，康是美推出獨家限定優惠，這一波水潤必須要跟上！

Dr.Jart+活力保濕平衡安瓶完全不含水，卻擁有極強大補水鎖水力，其秘密在於Dr.Jart+將兩大補水成份：複合式玻尿酸及珍貴褐藻醣膠，濃縮成糖漿狀安瓶精華，濃稠卻不黏膩，不同分子大小的玻尿酸滴滴潤澤每一寸肌膚，一粒玻尿酸濃度等於10片活力保濕面膜，瞬間滋潤乾涸肌膚，保濕續航力持久不間斷。暖男代言人朴敘俊貼心提醒，安瓶建議以少量多層的方式塗抹到臉上，並以輕拍的方式至精華吸收為止，可避免起屑反應，千萬不要用按摩的喔！

Dr.Jart+活力保濕平衡安瓶一次一粒，每次使用都是最新鮮的狀態。（圖／品牌提供）

即日起至6/9康是美限定優惠，活力保濕平衡安瓶399和活力保濕面膜買一送一，揪親朋好友一起買最划算；活力保濕平衡精華露50ml特價299、活力保濕平衡水凝霜15ml特價299、安瓶特價399，千元內完整體驗Jart活力菌帶來的水潤透明，佛心價格入手整組也不傷荷包！

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ Dr.Jart+小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/5/28

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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