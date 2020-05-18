Michael Kors 帶來水果風情 21:142020/05/18 中時 黃唯淯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 炎熱溽暑即將來臨，而Michael Kors Collection「恰好」推出一系列水果印花商品，為即將來臨的酷暑帶來此許救贖。從搶眼的鮮黃色檸檬，或是甜美誘人的豔紅櫻桃，光是穿在身上暑氣即消去一半，視覺上的設計也是異常討喜；而這波水果印花在Bancroft手提肩背迷你包和立體金屬MKC Logo的鍊帶包款上大放異彩，除了印花外，另外也有鞋身俏皮可愛的立體水果裝飾，誰能擋的住這波水果大軍壓境的魅力？ Michael Kors立體檸檬裝飾高跟鞋, 價格店洽 Michael Kors Bancroft 檸檬印花迷你提包, 31,700元。 #水果 #印花 #Michael #Kors #帶來 也許您會感興趣 推薦閱讀 MOSCHINO玩藝術 包款很畢卡索 04:102020/05/14 時尚消費 水果漂亮CC養分不流失 靠這招… 16:462020/05/14 生活 玉井老街立面修繕恢復風采 為在地觀光帶來新亮點 15:202020/05/14 生活 白河蓮花季5月下旬登場 盼疫情減緩帶來人潮 17:062020/05/14 生活 自行車三雄 Q1營運逆風前行 04:102020/05/15 證券．權證 黃蜂帶來大雨 新北傳停電失聯 04:102020/05/17 地方新聞 SOGO美食節 美食黃綠紅 健康好食力 04:102020/05/17 《旺來報》 手刃前夫再刺獨生女 自首輕判28年定讞 11:052020/05/18 社會 金門榮欣志工下鄉 關懷老人家帶來歡笑 18:552020/05/18 生活 時尚熱門新聞 深田恭子高衩衣裡面全裸！「抱腿遮點」側乳、蜜臀看光光 - 星光 - 時尚 小S女兒Elly許曦文代言面膜！透視白裙翻跟斗撞臉金高銀 - 時尚 - 時尚 一周正妹精選》空姐、正妹老師大方秀出性感曲線 - 星光 - 時尚 小彬彬娶小13歲嫩妻！2段婚姻失敗收場坦言「不再娶少女」 - 星光 - 時尚 12星座運勢解析 5／18～5／24雙子孤獨天蠍被動 - 運勢 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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