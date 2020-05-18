炎熱溽暑即將來臨，而Michael Kors Collection「恰好」推出一系列水果印花商品，為即將來臨的酷暑帶來此許救贖。從搶眼的鮮黃色檸檬，或是甜美誘人的豔紅櫻桃，光是穿在身上暑氣即消去一半，視覺上的設計也是異常討喜；而這波水果印花在Bancroft手提肩背迷你包和立體金屬MKC Logo的鍊帶包款上大放異彩，除了印花外，另外也有鞋身俏皮可愛的立體水果裝飾，誰能擋的住這波水果大軍壓境的魅力？

Michael Kors立體檸檬裝飾高跟鞋, 價格店洽