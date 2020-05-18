為了保持身體健康，多喝水已經不是口號，而是更需要身體立行的習慣，加上近日天氣漸熱，部分區域甚至高溫飆破40度，多補充水分份更是必要，而近年民眾健康意識抬頭，消費者開始減少或避免高糖分、高卡路里、人工香精等不健康的攝取，甚至部分美國城市及歐洲國家也開徵「含糖飲料稅」，因此近年氣泡水機、淨水器等商品都越來越受歡迎。

蝦皮購物的Drinkmate氣泡水機Rhino410 410系列，2980元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的Sodastream 自動扣瓶氣泡水機 FIZZI 冰河藍，加碼送插畫家水瓶，原價4900元，特價3880元。（蝦皮購物提供）

根據台灣區飲料同業公會數據指出，氣泡水成為成長最快的水品，光去年就較前年成長80%，在樂天市場的站上，2018年至2019年的的氣泡水訂單平均就年增3倍，而氣泡水機的銷量也較去年同期成長攀升近30%，Yahoo奇摩購物中心的氣泡水機業績年成長也達近2.5倍，至於在蝦皮購物上，今年更有別過往銷售高峰都會落在7到9月，近期因氣溫回溫，搜尋量與3月相比就已成長2倍，業績與去年同期相比更成長高達5倍。

PChome 24h購物的法國BubbleSoda 全自動氣泡水機 海綿寶寶超值組合，原價6590元，明（20日）起至6月19日特價3990元。（PChome 24h購物提供）

樂天市場的BRITA Marella XL濾水壺3.5L、濾心1入，特價650元。（樂天市場提供）

而現在消費者不僅實行多喝水，更對於喝好水有更高的需求，所以除了氣泡水以外，像濾水器、飲水機等都是熱銷品，奇摩拍賣就發現，過往「濾水器及周邊商品」銷售旺季多落在4月至8月，銷量通常為非旺季的1.3倍，但今年因受疫情影響，讓民眾健康意識提升，在年初時就出現過一波購買潮，在momo購物上的淨水設備的業績也年增達4成，當中以標榜可濾除99.99%細菌與病毒的商品最受歡迎，不過不方便安裝淨水器的民眾，momo購物也推薦可考慮飲水器或濾水壺，像飲水設備業績年增就達40%，以6000元以下商品為銷售主力，小資族也能負擔得起最親民。

momo購物網的BRITA Mypure Pro X9 超微濾專業級淨水系統，6月30日前特價2萬7800元，加贈28吋大容量行李箱。（momo購物網提供）

momo購物網的賀眾牌桌上型極緻淨化飲水機UR-6602AW-1，即日起至6月18日年中大促活動，momo特價2萬9900元。（momo購物網提供）

目前在各大平台及通路上，最熱銷的氣泡水品牌就以SodaStream、BubbleSoda及Drinkmate最受歡迎，PChome 24h購物就表示，近年主打環保節能、無需電力的氣泡水機，因操作便利、可搭配糖漿自製各式調飲的特色，因此最受歡迎，至於在奇摩拍賣上的濾水壺，就以3M和德國BRITA等品牌最為熱銷，消費者可根據個人需要再選擇喜歡的商品，天天都能喝夠水、喝好水。

Yahoo奇摩購物中心的Future Lab 未來實驗室 AbsolutePure 直飲濾水器，購買贈送1支專用濾芯，原價3290元，即日起至6月30日享特價1699元。（Yahoo奇摩購物中心提供)）