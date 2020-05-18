為了對抗及預防新冠肺炎，保持身體健康當然是必須的，每天多喝水一直都是健康生活的一大重點，正好最近大家常待在家裡，可以先從喝水開始改變自己的健康習慣，現在手機上已經有不少可以幫助提醒使用者喝水的APP，不僅能根據個人的性別、體重、高度等，去推算使用者一天需要的喝水量，再加上提醒、紀錄，還有配上遊戲的模式，讓使用者能夠以更有趣的方式去改變自己的生活習慣。

植物保姆 Plant Nanny 2

植物保姆 Plant Nanny 2 。（翻攝自APP Store）

在《植物保姆 Plant Nanny 2》中可看到每天喝水的狀況，以及正在種植的植物進度。（翻攝自APP Store）

《植物保姆 Plant Nanny 2》會透過灌溉植物的小遊戲，去讓使用者去養成每天多喝水的習慣。（翻攝自APP Store）

《植物保姆 Plant Nanny 2》可是喝水APP中相當有名的一款，因為其為Google Play 2019年度最佳榜單中，一次登上了台灣、香港、泰國、印尼、義大利及西班牙等6國的最佳生活幫手應用程式榜上，透過灌溉植物的小遊戲，去讓使用者去養成每天多喝水的習慣，只要喝了水，到APP中就可紀錄下喝的量之餘，也能為植物澆水，而且更能擁有不同的植物種子、花盆等選擇，讓使用者在喝水的同時也能增加樂趣。

喝水水族箱 Drink Water Aquarium

喝水水族箱 Drink Water Aquarium。（翻攝自APP Store）

《喝水水族箱 Drink Water Aquarium》是通過水族箱遊戲的方式，讓使用者多喝水的APP，喝的水越多，魚兒的活動空間越大。（翻攝自APP Store）

《喝水水族箱 Drink Water Aquarium》會在水量增加後送出新的小魚給使用者。（翻攝自APP Store）

《喝水水族箱 Drink Water Aquarium》是通過水族箱遊戲的方式讓使用者多喝水的APP，只要輸入體重，其即會自動推算每天所需的喝水量，再以設定的提醒通知去讓使用者記得喝水，從而去照顧自己的水族箱，一開始僅會有一條小魚，但當喝的水越多，水族箱的水也會增加，魚也會越來越多，想讓魚兒的活動空間更大，當然就是要多喝水，也是會帶給使用者成就感的喝水APP。

水提醒 Water Reminder

《水提醒 Water Reminder》 。（翻攝自APP Store）

《水提醒 Water Reminder》可輸入每天喝過的如水、茶、可樂、酒等飲料，從而去計算攝取的卡路里、糖分等營養成分。（翻攝自APP Store）

《水提醒 Water Reminder》會根據使用者的性別、高度、體重及運動量，甚至當地的氣候，去推算一天該喝水的量。（翻攝自APP Store）

《水提醒 Water Reminder》是功能較完整的喝水APP，會根據使用者的性別、高度、體重及運動量，甚至當地的氣候，去推算一天該喝水的量，同時也能設定提醒，而且更會有營養的計算，APP能輸入喝過的如水、茶、可樂、酒等飲料，從而去計算攝取的卡路里、糖分等營養成分，讓使用者能更深入了解自己每天喝進體內的飲料。