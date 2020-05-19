以下4個星座的男人，特別擅長甜言蜜語，海誓山盟倒背如流，但許多時候都只是想要利用那個對他愛慕的女人！

▍1.雙子男（5.21-6.21）

雙子的內心一直住著兩個靈魂，所以他們反應快，但情緒方面卻非常矛盾！因此雙子男經常一邊害怕傷害，一直乾著殘忍的事情，總是將愛掛在嘴邊卻不能專一，以至於讓自己一直處於風口浪尖的位置，愛又不能愛，然後迷失在感情的世界，讓自己變成了語言上的巨人，只敢說愛，行動上卻經常利用和傷害身邊的人！

因此，雙子表面開朗、活潑，內心有時卻像一個非常孤獨的人。為了能活得通透，他無時無刻都要求自己保持一種樂觀的心態，然後將這種情感寄託在自己感興趣的人身上，想要利用他們來收穫更多的能源和樂趣，不讓自己沉浸在不得已的悲傷當中。因為雙子男知道，一旦自己不開心了，做什麼事情都會容易失敗，所以為了讓自己減少這種不開心，他們只能從身邊的人進行發展，用情感振奮自己，達到收穫快感的可能！

可見他們的利用，有時只是一種情感的寄託，因為不想讓自己沉淪，所以才將希望放到了別人的身上，以此達到讓自己獲得快樂的目的！尤其是面對自己真正喜歡人的時候，生性樂觀的他們，就會變得有點退縮，以往的勇氣都消逝雲散，像個可愛的膽小鬼，連最簡單的告白都不敢說出，所以才想利用對你的情感來讓自己變得大膽起來！

▍2.巨蟹男（6.22-7.22）

巨蟹男雖然在感情上是個細膩，溫柔的人，但有時他們並不像表面那麼簡單，很擅長偽裝。雖然他們自帶母愛光輝，看上去是個成熟，體貼，能讓他人依靠，徹底放心的好男人。其實他們也是孩子氣十足，內心驕縱且放縱的寶寶，雖然會寵人、愛人，但更渴望的還是被別人疼愛。因此巨蟹大多喜歡找一個比自己年齡大的伴侶，不僅能給自己滿滿的安全感，還能成為心靈上的最終港灣！

尤其是在還未完全成熟之前，巨蟹就像個敏感又膽小的孩子，在感情路上很喜歡逃避，有一點不順就會升起各種負面情緒，然後讓自己變得越來越不開心！要知道，巨蟹一生下來就有一堵牆，並且這堵牆是永遠都存在的，所以他們會對許多事和人都保持著一定的距離感，只有經過考察之後，才慢慢打開一點通向自己世界的大門。

那時他們享受著愛人的強勢，能為自己撐起半邊天，能給自己滿滿的保護。可當有一天，自己的能量大到不需要對方的庇護，或感受不到他們的寵溺，巨蟹就開始展現出霸道蠻橫，驕縱自我的一面。像是翅膀長硬了的小鳥，頗不及待地掙脫枷鎖展翅高飛，不做一點留戀！

▍3.天秤男（9.23-10.23）

天秤男和雙魚男一樣，都是情商很高的人，他們彷彿有說不完的情話，自帶浪漫光環，能每天不重樣地進行告白！所以有人說「天秤男是除了雙魚男之外最令異性嚮往的男人」，他們優雅、風趣，無論是外形還是內涵都非常優秀，很容易成為大家爭奪的目標！

但因為性格太過柔軟，猶豫的緣故，天秤男也成為了不少女孩又愛又恨的對象，想要接近，卻因太多的競爭者而被嚇退！畢竟他們的情話從來不止對一個人說，身為風象的天秤本身就不是一個耐得住寂寞的人，善於交際的他們經常活躍在各種圈子當中，因此天秤男的甜言蜜語和承諾很難當真，除非是他們用最狠的誓言許下的承諾，不然過往的許多保證都會成為雲煙！

要知道，甜言蜜語經常是他們用來吸引和綁住異性的慣用招數，所以為了讓你堅定的留在他們身邊，再多的情話，再多浪漫的事情，他們也能信手拈來！

▍4.獅子男（7.23-8.22）

獅子男和天秤男一樣，也是一個很會說甜言蜜語的人。有點大男子主義的他們，雖然不像天秤那樣，喜歡用承諾困住戀人，但也喜歡將甜言蜜語當成慣用的套路，把身邊不少異性都圈了進去！

要知道，獅子的喜歡總是分很多種，其中大部分都是一時衝動，因為美色或快感而被迷失了雙眼，只有小部分才是動了真情，用了心！因此當獅子說喜歡你的時候，可能並沒有經過大腦，只是腎上腺激發的衝動的罷了。

畢竟他們太會撩了，因為嚮往著優越感，喜歡被人崇拜，有點自信和一點傲慢，所以他們對那些主動投懷送抱的女孩沒有任何抵抗。能讓女生喜歡自己，獅子男心裡簡直虛榮心爆棚，加上本身就很容易自負，才經常對女人說一些不切實際的許諾。所以獅子男接觸的女人並不一定是自己的真愛，尤其是倒追獅子男的女人，很有可能只是他們自我滿足的一種方式。

【本文轉載自微信官方帳號十二星座V（ID：xingzuo-8），經十二星座V授權轉載】

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