南韓高人氣女子團體TWICE，透過官方YOUTUBE頻道於12晚間公開團員練習去年底所發行的單曲《Feel Special》熱舞畫面，難得的9人合體讓粉絲又驚又喜，日籍成員MOMO的火辣穿搭同樣吸引網友注意。
因受新冠肺炎疫情影響，TWICE已取消多場日本與韓國的公開演唱會，轉為線上與粉絲們互動，而近日宣布即將於6/1回歸發行新專輯《MORE & MORE》的她們，積極更新YOUTUBE影片吸引人氣，這幾日更上傳團員努力練舞的畫面成功引起討論。
影片中不僅出現好久不見的日籍成員Mina，染了一頭金髮的MOMO一身超激短T搭配白色長褲同樣吸睛，只見她隨著音樂擺動舞姿，露出結實又性感的小蠻腰，一抬手紅bra乍現讓粉絲們看得直噴鼻血，紛紛留言「MOMO的身材真是不得了」、「MOMO跳舞太好看了」、「終於又看到9人合體了期待新專輯」。
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