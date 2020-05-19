熱情如火的東南亞國家出正妹早已不稀奇，但近期竟出現一位氣質激似韓國女星宋慧喬的越南模特兒，多才多藝的她更身兼演員身分，以一張清新少女的臉蛋走紅，目前在IG上以吸引超過233萬人追蹤，被大票粉絲封為「越南版宋慧喬」。近日，她身穿一套粉色薄紗裙拍寫真，小露酥胸的模樣令人看了又驚又喜。

今年23歲的 Chau Bui 暱稱 Chou Chou，一雙水汪汪大眼配上濃眉，整個人氣場十足，憑藉著辨識度十足的高級感五官，成功受到許多品牌的青睞拍廣告，她也在去年獲得 ELLE Style Awards 「2019年度最佳影響力獎」，未來發展備受看好。

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Chau Bui 私下的穿搭品味相當多變，但有趣的是，其實她的身高只有159cm！雖然身為小個子女孩，她依舊靠著穿搭技巧穿出超模感，秘訣就在強調「腰線」，她熱愛以短版上衣配搭高腰下身來展現S型曲線，不論是夏天還是冬天都適用，從視線上拉長腿部線條就能瞬間增高。

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