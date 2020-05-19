34歲好萊塢女星梅根福克斯（Megan Fox）因拍攝電影《變形金剛》電影走紅，還曾被英國《男人幫》雜誌選為「百大性感美女」第一名，她在2010年與男星布萊恩奧斯汀格林（Brian Austin Green）結婚生子，未料婚姻僅維持10年就告吹。

梅根福克斯和布萊恩奧斯汀格林恩愛畫面恐成回憶。（圖／達志）

根據外媒報導，梅根福克斯2015年就想離婚，只是離到一半懷了第三胎，仍繼續維持婚姻關係，不過前幾個月她被目擊摘下婚戒，還被拍到和小4歲的饒舌歌手機關槍凱利（Machine Gun Kelly，縮寫為MGK）約會，疑似擦出姐弟戀，讓分居中的老公布萊恩相當傷心，PO出綠帽文感嘆：「「蝴蝶坐在花上太久，自己會感到悶，牠們會開始窒息，外面是一個很大的世界，牠們想感受牠。」

雖然布萊恩被迫戴綠帽，提到婚變仍極力護妻，喊話會永遠愛梅根福克斯，也認為對方會永遠愛自己，「她確實是一個負責任的人，而且她真的很愛孩子們，她在片場遇到了這個人，科爾森（機關槍凱利本名），我們談過這件事，梅根說他們只是朋友，我相信她有分寸，我不希望大家把她想成壞人，或者我是受害者。」