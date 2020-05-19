即將迎接一生只有一次的2020520愛你愛你我愛你，在這圍繞著愛與幸福氛圍的特別日子，多家彩妝品牌推出特別的520活動，與女孩們一同傳遞愛與祝福歡慶幸福520的日子！

▍1.TOO COOL 520女王節官網買一送一

too cool for school 寵愛粉絲不手軟，在一年一度女王節 520 的日子，向 cool粉絲們大器告白，活動期間限定在5/20早上10點至5/21早上10點，將VIP會員們擁戴如女王，用最濃的愛意獻上最驚人的折扣，全館買一送一，任選兩件5折，需為2的倍數結帳，消費滿NT1000免運費還送恐龍變色唇膏，此檔優惠讓你免出國、免代購，真心誠意，錯過可惜。

彩妝部分推薦必買美術課三色修容餅、巨星無瑕絲光氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

保養部分推薦必買白滑雞蛋洗臉慕斯、面膜。（圖／品牌提供）

▍2.雅詩蘭黛2020520愛你愛你我愛你 精選活動

迎接幸福520前，雅詩蘭黛給想要告白的你、即將甜蜜約會的你最好的準備，特別推出凡購買「年輕金三角」產品任選一，即可獲得「臉紅心跳紅撲撲零錢包」及「520小禮包旅行組二選一」。保養的同時也要讓消費者擁有讓另一半眼睛直冒愛心的自信妝容，加碼推出購買指定底妝及唇彩產品，即可獲得「永恆之戀湛藍氣墊收納包」或「粉色初戀口紅收納盒」。

左為臉紅心跳紅撲撲零錢包，右為粉色初戀口紅收納盒。（圖／品牌提供）

除此之外，為了致敬2020甜到觀眾心坎裡的熱門韓劇《愛的迫降》，今年化身為愛神邱比特的雅詩蘭黛為消費者甜蜜獻上施華洛世奇《愛的迫降》女神孫藝珍同款NICE穿孔耳環組、ATTRACT SOUL穿孔耳環組，希望透過時尚配件滿足消費者們追隨女神孫藝珍優雅迷人的氣質。以為這樣就沒了嗎？雅詩蘭黛為大肆歡慶愛你愛你520，驚喜推出官網限定「限量乾燥花禮盒」，於5/20當天購買特潤超導修護露或特潤超導賦活精萃，即可獲得限量100組的絕美乾燥花包裝禮盒，不論是送給自己當幸福520禮物，或是送禮給家人、朋友和心上人都是傳遞濃濃祝福心意最佳首選！

絕美乾燥花包裝禮盒。（圖／品牌提供）

▍3.肌膚之鑰 520傳情限定

肌膚之鑰將於5/20推出傳情限定活動，買潤唇膏享限量奢寵贈禮！5/20當日傳情限定，購買任一潤唇膏，就贈送奢華艷光訂製唇膏2g(價值NT1000元) ，贈完為止。全球代言人 Felicity Jones費莉絲蒂·瓊斯也讚不絕口的絕美潤唇膏「奢華訂製粉漾潤唇膏」，滋潤雙唇同時擁有迷人氣色，3種訂製色調創造不同的獨特魅力，為肌膚之鑰年度最暢銷產品，趁這波優惠入手還能獲贈迷你唇膏超划算！

奢華訂製粉漾潤唇膏。（圖／品牌提供）

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